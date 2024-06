Louis Tomlinson en México: El éxito como única dirección

No solo formó parte de una boy band emblemática, sino que ahora, en su carrera como solista, ha logrado sanar a millones de personas alrededor del mundo. Un soporte emocional, un ídolo, un artista y un gran ser humano. Con ustedes: Louis Tomlinson.

Para muchos, el sábado 1 de junio de 2024 transcurrió como un día cualquiera. Sin embargo, en una esquina de la Ciudad de México, el joven cantautor Louis Tomlinson hizo historia al ser el primer artista solista en presentarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Frente a 71,000 personas, compartió su mensaje con el mundo y mostró que aún hay fe en el futuro.

Después de visitar México por primera vez en 2022 y agotar dos fechas en el Pepsi Center, las Louies (nombre del fandom) esperaban ansiosas un reencuentro entre el joven británico y su segundo hogar, México. Con su nuevo tour, de título homónimo a su último lanzamiento discográfico, Faith in he future, Louis Tomlinson cumplió su promesa de volver para ser recibido con los brazos abiertos.

Louis Tomlinson, “The greatest”

El día empezó y el lugar de la gran Fórmula 1 se pintaba de rojo y negro, con cientos de fans que llegaban entusiasmados a primera hora para comprar un poco de lo que coloquialmente llamamos merch pirata. Igualmente se observaba la diversidad del público asistente, se notaba que había fanáticos nuevos, menores de 19 años; pero también se veían aquellos que siguen al cantautor desde hace más de 12 años, con One Direction.

Aunque la emoción se vivía desde la entrada con los fanáticos intercambiando pulseras y freebies (regalos alusivos al artista), el verdadero rush de adrenalina comenzó en punto de las 5 PM, cuando por fin se abrieron las puertas y todos corrieron a alcanzar el mejor lugar para disfrutar de las bandas teloneras que acompañarían al chico de Doncaster, Reino Unido, en aquél, su más grande show como solista.

Después de las presentaciones de Giant Rooks y DMA’S, Louis tomó el escenario. En las pantallas del escenario salió un video que mostraba a éste escribiendo la frase Faith in the future; luego, las guitarras de “The greatest” sonaron poniendo eufóricos a todos los asistentes al recinto, algo que solo aumentaría al empezar “Kill my mind”.

El mejor show de la historia

Agradeciendo la presencia de cada una de las personas que se dieron cita, avisando que el show en vivo se estaba proyectando desde la plataforma VEEPS, Tomlinson abrió un momento para “Bigger than me”, para muchos de sus fans un himno presto para cuando el mundo pesa demasiado sobre los hombros. Con ello arribó “Holding on to heartache”, tema que hizo que los sentimientos se sintieran a flor de piel. En su lugar, “Face the music” aligeró el ambiente. Todos buscaban saltar, gritar a todo pulmón, seguir bailando.

Calentamos motores con “We made it” y pusimos la nostalgia sobre la mesa abriendo paso a “Night changes”, canción de One Direction que hizo a muchos recordar aquellos tiempos cuando el stream tenía la regla de “actualiza, no replay”. Con los recuerdos en la mesa, “Chicago”, “All this time” y “She is beauty we are world class” hicieron que el público coreara ilusiones y amores que fueron y serán. El cantautor respondió parando un momento, apreciando el amor de los fans.

“Copy of a copy”, canción que puso a Louis Tomlinson en donde está hoy, así como “Walls”, tema que se ha vuelto icónico, fueron preámbulo para “Written all over your face” y el cover a “505” de Arctic Monkeys. “Back to you” continuó, mientras “Angels fly” y “Out of my system” hicieron eco en el corazón de los fanáticos con guitarras frenéticas y acústicas conviviendo en armonía. Con “Saturdays” se sabía que el fin estaba por venir; luego, “Where do broken hearts go” predijo el cierre con “Silver tongues”, con las Louies entonando: “You smile at me and say, “It’s time to go”, but I don’t feel like goin’ home” entre fuegos artificiales.



El show terminó y las emociones eran diversas. Había fans que atónitos esperaban en sus asientos a procesar lo que acababa de pasar en aquellas dos horas. Algunos otros sonreíamos tras haber cumplido el sueño de conocer a un ídolo de la infancia. Mientras se caminaba a las salidas del recinto, se escuchaban historias; algunos contactaron a su ex durante “Chicago”, otros enlazaron videollamada con “Night changes”, algunos incluso hicieron nuevos amigos. Incontables momentos nacieron tras un show que conectó a miles de personas de todas partes del mundo.







*También te puede interesar: Tony Visconti niega parecido entre Harry Styles y David Bowie