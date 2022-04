Out of Time fue uno más de los discos memorables y brillantes de aquel mítico 1991, un año cumbre en la historia de la música y contenía a “Losing My Religion”, la canción que convertiría a R.E.M. en una de las bandas más aclamadas del planeta y cuyo video -una absoluta obra de arte- acumuló millones de espectadores.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pero según el vocalista de la banda, Michael Stipe el efecto que provocaba la canción tenía mucho que ver con la frase: “That’s me in the corner / That’s me in the spot-light”… que lo convirtió a él en el foco de atención, no sólo del tema sino del grupo entero.

Hace muy poco el cantante asistió al programa Broken Record, que conduce el enorme productor Rick Rubin y contó que originalmente “Losing My Religion” decía otra cosa en esa parte de la letra; una frase más discreta y sencilla: “That’s me in the corner / That’s me in the kitchen”.

Contó que él quería referirse a las personas tímidas que se quedan en la cocina -junto al refrigerador- en las fiestas y desde allí ven como la persona de la que están enamorados revienta entre la muchedumbre y a mitad de la sala.

Para Michael Stipe, “Losing My Religion” era una canción un tanto rara, que sería simplemente un sencillo de transición. Desde su punto de vista, aquel pequeño cambió en el texto contribuyó a cambiarlo todo… y el resto es historia.

También te puede interesar: Fontaines D.C.: ¡Los Fighting Irish están más cabrones que nunca!