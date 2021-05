El productor ejecutivo de Los Simpson, Al Jean, ha revelado la razón por la que eliminaron el cameo de The mandalorian en el corto crossover de la serie y Star wars.

Hablando sobre el corto titulado Maggie Simpson in the force awakens from it’s nap, en el que Maggie se encuentra con Lando Calrissian, General Grievous, BB-8 y Ashoka Tano en la guardería, Jean explicó por qué fue que la escena de Grogu (popularmente conocido como Baby Yoda) fue eliminada.

“Hubo una escena en la que los padres recogían a los niños y Mandalorian era uno de ellos. Lo que sucedió fue que una vez que lo entendimos como una historia entre Maggie y BB-8, simplemente eliminamos todo lo que no era pertinente a esa historia”, le dijo a CNN.

De acuerdo con Al Jean, el equipo de Los Simpson tuvo rienda suelta para explorar el universo de Star wars, pero tuvo que pintar una línea tratándose del personaje más querido de The mandalorian.

“Grogu es el personaje más popular que se haya creado en el último año dentro de la ficción y no quieres sobreexponerlo. Así que nos dejaron hacerle un pequeño homenaje pero no una gran referencia, lo que creo que es genial”, agregó.

Maggie Simpson in the force awakens from it’s nap fue estrenado el pasado 4 de mayo como parte de la celebración del día de Star wars. El corto se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming de Disney Plus.

Foto de portada: Disney.