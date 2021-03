El nuevo episodio de Los Simpson fue escrito por la niña que inspiró la canción de “Baby On Board” y recientemente la ahora ya adulta estuvo contando su emotiva historia con la serie.

Samantha Martin co-escribió el último capítulo de Los Simpson, Yokel Hero, junto con su padre Jeff, quien en 1993 se encargó de escribir Homer’s Barbershop Quartet, episodio en donde aparece la famosa canción que, según reveló, estuvo inspirada en ella.

A través de su cuenta de Twitter, Martin relató su especial historia con Homero Simpson y compañía: “En 1989, cuando tenía un año, mi papá le dijo a mi mamá que nos mudaríamos de Nueva York a Los Ángeles para que él pudiera escribir para esta ‘nueva caricatura’.”

“La apuesta dio sus frutos. Mi padre escribió para Los Simpson de la temporada 2 a la 5. Durante ese tiempo escribió muchos episodios icónicos, sobre todo el guión y todas las canciones de A Streetcar Named Marge. Mi papá escribió al menos una canción de Streetcar conmigo en su regazo. La canción de ‘Baby On Board’ de The Be-Sharps estuvo inspirada en mí de bebé”, relató.

“Sam Simon fue tan agradable como dicen”, agregó. “En 1996, mi padre fue a casa de Sam para ponerle el demo de ‘The Ballad Of Jebediah Springfield. Me llevó con él. Me gustaban mucho las patinetas y Sam me dejó patinar en una patineta de Bart mientras ellos trabajaban. Al final de la sesión me dijo que podía conservarla.”

Martin continuó explicando que terminó convirtiéndose en escritora y compositora de televisión como su papá: “Escribimos nuestro episodio con mi bebé de dos semanas (¡a bordo!), Cleo, durmiendo a nuestro lado. Grabé tres demos de canciones para el episodio con ella cerca.”

Por último, Samantha Martin expresó sus deseos de algún día escribir un episodio con su hija, tal y como pasó entre ella y su padre Jeff.

Foto de portada vía Facebook Los Simpson.