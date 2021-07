Disney Plus ha anunciado que pronto estrenará un especial corto crossover entre Los Simpson y su nueva serie de Marvel, Loki.

Con Tom Hiddleston dándole voz a la versión animada de Loki, el especial titulado The Good, The Bart and The Loki seguirá las aventuras del asgardiano en Springfield, lugar a dónde llegó luego de nuevamente haber sido desterrado de Asgard.

Según se informó, a lo largo del corto veremos al personaje de Marvel enfrentarse a “los héroes más poderosos de la ciudad”, entre los que encontramos a Lisa interpretando una versión de Thor, a Moe como Vision, Ralph como Hulk y a Ned Flanders convertido en Ant-Man.

The Good, The Bart and The Loki llegará a la plataforma de streaming el próximo 7 de julio, día en el que también se transmitirá el penúltimo episodio de Loki. Échale un vistazo al póster oficial:

Loki fue estrenada en Disney Plus el pasado 9 de junio como una nueva serie ambientada dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en la que nos muestran los eventos posteriores a Avengers: Endgame.

Una vez más el villano de Asgard es interpretado por Tom Hiddleston y además cuenta con la participación de actores como Guga Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, Owen Wilson y Sophia Di Martino.

Foto de portada: Disney Plus.