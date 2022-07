De todos los capítulos de Los Simpson, ‘Homerpalooza’ es sin duda uno de los más icónicos, no sólo por la lista de cameos con importantes músicos de la década de los 90’s, sino también por cómo la narrativa aborda un tema que tarde o temprano nos llega a todos: la vejez.

La trama en sí, gira entorno a la incapacidad de Homero para entender y adaptarse al gusto musical moderno de sus hijos, que en ese entonces (estamos hablando de la época de los 90’s) se lideraba por bandas como Sonic Youth. Con el afán de demostrar que aún sigue “a la moda”, el personaje lleva a Bart y a Lisa a un festival de música inspirado en el mítico Lollapalooza, sólo para darse cuenta que aunque en éste aspecto ya está “viejo”, aún hay algunas cosas con las que le muestra sus hijos que sigue siendo el mismo temerario que fue en su adolescencia.

A lo largo del episodio nos encontramos con escenas que han trascendido en la historia de Los Simpson, como cuando los chavos le dicen policía (narc) a Homero. Incluso, hace no mucho se hizo un meme con el momento en el que, durante su adolescencia, Homero se jura a sí mismo que “siempre va a rockanrollear”, terminando en una transición que lo lleva a su presente, donde la edad lo ha alcanzado y el paso del tiempo ha dejado un par de estragos. Seguro que en algún punto te has sentido identificado con este meme o la historia completa de ‘Homerpalooza’, y en realidad, es bastante normal, ya que el capítulo está inspirado en la historia de Brent Forrester, su autor.

Según reveló Forrester, la trama de ‘Homerpalooza‘ se basó en la propia experiencia del escritor cuando fue a un Lollapalooza: “Me molestaron de principio a fin. Tenía una pequeña grabadora y estaba grabando notas, y un tipo se me acercó y me dijo: ‘¿Cómo te va, policía?’. Toda la alienación de Homero fue mi experiencia de sentirme como un perdedor allí”.

En fin, bien lo dijo Abe: “Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda y ahora la onda que traigo, no es onda. Y la onda de onda, me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti”. Tan sólo las bandas “de moda” del capitulo, como Smashing Pumpkins y Cypress Hill, ahora ya entran en la categoría de “antañas” y no nos vamos muy lejos, hace unos días se hizo viral un tuit que señalaba a Arctic Monkeys como “banda vieja”… como todo, es un ciclo.

Foto de portada vía YouTube.