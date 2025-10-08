Los Que Visten Flores no piden permiso y se abren paso con una “Colisión”

Desde Querétaro, Los Que Visten Flores llegan con “Colisión”, un sencillo que funciona como un big bang en la mente de quien les escucha: cinco minutos donde todo se encuentra, se rompe y se reorganiza. No es un golpe vacío, sino un choque cargado de tensión, mensajes y sonidos que buscan quedarse en la cabeza. Es un lugar para perderse un rato y descubrir que el caos también puede tener forma.

El tema abre la puerta a su álbum debut, Entre Reptiles, y deja claro que la banda va caminando por su propio espacio. “La canción es un retrato de las guerras modernas: habla de ciudades destruidas, de poblaciones que han perdido la calma de sus amaneceres y atardeceres, y de cómo la violencia arrasa con culturas enteras sin distinguir entre combatientes y civiles”, relata la banda. Las letras también denuncian la corrupción de instituciones y la ausencia de fe, mostrando un panorama donde lo que nace del fuego no es esperanza, sino más violencia.

Si no los conocías, este es un buen momento para asomarte: el sonido de Los Que Visten Flores se siente vivo, con dirección y con ganas de ser un espacio propio en la escena. Colisión no es solo una canción, es un aviso de que este trío tiene algo que ofrecer. ¿Te animas?

