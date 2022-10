Como la banda española Los Punsetes muy pocos… y no es posible decir menos; siempre han sido tan peculiares, tan excéntricos y maravillosos; no sólo por sus estupendas letras, completamente canallas y ácidas, sino por la potencia de su indie rock muy fiero y combativo. Ya no digamos que Ariadna permanece como una estatura durante sus conciertos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahora nos sorprenden con otro de sus desplantes excéntricos; su nuevo sencillo que lleva por nombre “Ocultismo” es mostrado al público apenas durante poquito más de un minuto, cuando su versión final será de nueve, por lo que apenas nos dejan con una probadita.

Pero para todos aquellos que quieran más, pueden entrar a www.lospunsetes.com y sumarse al videojuego que acompaña a la rola y elegir a su punsete favorito para jugarlo. Claro, el asunto tiene unos tintes muy retro en los gráficos.

“Ocultismo” es lo primero que adelantan del disco que vendrá tras editar Todo El Mundo Quiere Hacerte Daño el año pasado; la noticia viene acompañada con la notificación de que para su siguiente álbum han firmado con un nuevo sello, Sonido Muchacho.

Conociendo a Los Punsetes no tardan en sacudirnos con otra novedad… mientras tanto queda saber cómo es que practican el “Ocultismo”.

