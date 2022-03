“Dime que nunca has copiado/ Que nunca has engañado a tu pareja/ Y que nunca has robado en un supermercado/ Dime que no te drogas/ Que no te pones trompa…” y entonces Los Punsetes concluyen que si nunca has hecho algo así no eres alguien de fiar; “Una persona sospechosa” es un buen ejemplo de su humor guarro, barriobajero, peleón… todo ello los hace grandes.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Los punsetes son una de las más peculiares bandas no sólo de la escena actual del rock español, sino de su historia entera; y no nada más porque Ariadna, su vocalista, permanezca incólume durante sus directos -como una estatua-; su lugar se lo deben a un indie rock atascado de brío y frenesí guitarrero sobre el que montan esas letras que en México definiríamos como tan hijas de la chingada y que se plasman en temas como “Tu opinión de mierda” o en frases de la talla de: “Que le den por culo a tus amigos, pasa de ellos y ven conmigo”.

El quinteto madrileño lleva ya 6 álbumes y era hora de que acometieran con un recopilatorio, pero por supuesto que muy a su manera y coincidiendo con el paso a la disquera Sonido Muchacho (con quienes ya publicaron el Ep Todo el mundo quiere hacer daño en 2021). Es así que aparece España necesita conocer, integrado por 23 canciones, que no llevan un orden cronológico sino la lógica que ellos mismos establecieron.

En esencia lo que hay que resaltar es que España necesita conocer fue concebido para ser un doble vinilo de un tiraje limitado a 500 copias, además de contar con ilustración de un artista tremendo: Joaquín Reyes. No se diga más, un bocatto di cardenale para coleccionistas de discos y fans acérrimos de Los Punsetes.

Este compilado es un alud estruendoso que deja entrever el enorme repertorio con el que cuentan, con todo y que optaron por incluir algunos temas de entre su discografía que no eran los más conocidos, pero la sensación es que nada sobra… la selección es inapelable. Esperemos que traigan con ellos algunos ejemplares para su próxima actuación en el Foro Indie Rocks (el 2 de abril).

España necesita conocer está conformado por:

1.Tus amigos

2.Mabuse

3.Opinión de mierda

4.Dos policías

5.Idiota

6.Maricas

7.Una persona sospechosa

8.Alferez Provisional

9.Camino

10.Arsenal de excusas

11.155

12.Pinta de tarao

13.Dinero

14.Me gusta que me pegues

15.Tu puto grupo

16.Tráfico de órganos de iglesia

17.Un corte limpio

18.¡Viva!

19.Matadero

20.Fondo de armario

21.Vas hablando mal de mi

22.Museo de historia natural

23.Estrella distante

