Los Planetas: “‘Super 8’ fue hecho bajo la influencia de una sustancia que no es legal”

La pareja se mira de perfil y sonríe. J & Florent aceptan al mismo tiempo que su relación es la más longeva que ambos han experimentado y que Los Planetas es el proyecto definitivo de sus vidas. “Hemos invertido una cantidad de energía enorme a lo largo de un montón de años”, dice el primero; “y sostenemos un acuerdo implícito todo el rato, un objetivo en común: hacer música de la mejor manera posible. Llevamos más de 30 años juntos”. La pareja está celebrando que hace precisamente tres décadas dio a conocer su álbum debut, Súper 8, y lo consigue yéndose de gira para ejecutar la obra íntegramente en directo. “Este disco es la referencia más icónica de una escena, pues representa el crecimiento de ésta”, acepta el cantante de la banda mientras bebe tequila en copa.

Sin embargo, más allá de lo que el tiempo le ha ido endilgando a la obra de marras, frívolamente hemos de estar frente al fetiche más aplaudido en la historia del indie español. Una pieza que desde su portada se anuncia como un artefacto digno de pasión: anaranjadas ondas expandiéndose al infinito mientras, al frente, un playmovil shoegazer con manos circulares se asoma a su pecho. Ya dentro, en calor, vibra una decena de canciones que ha marcado los bordes emocionales de generaciones, tracks atemporales que, según J, su principal artífice, a la fecha presumen “un gran valor artístico”. Y al decir esto se refiere no sólo al contenido musical y gráfico del disco, sino al contexto que rodeó el alumbramiento de tal temario: “entonces nos interesaba llegar a otro tipo de público, generar un movimiento social, y para lograrlo necesitábamos libertad artística, creativa”.

Reunidos al atardecer chilango, tanto Florent como J confiesan que han disfrutado volver a ese puñado de canciones con las que abrieron brecha. El primero le da un trago a su cerveza y mira de reojo a su colega mientras éste habla. “Estuvimos escuchándolas para preparar los conciertos de esta gira a profundidad, había que sacar los arreglos, todo eso”, cuenta el cantante. “Hicimos ese álbum cuando teníamos 25, 26, por ahí, y fue una experiencia que nos cambió como personas, nuestra forma de ver la vida. Es un disco que mantiene la idea que Los Planetas tiene de cómo ver y hacer música; el camino a seguir”, continúa Florent, quien tras recordar la estampa que definió aquellos días de grabación en Sonoland decide guardar silencio para que J se explaye con todos los detalles; “hacía mucho frío. Nos pasábamos toda la noche grabando y terminábamos al amanecer para irnos al hotel. Cruzando Madrid a esa hora, lloviendo”.

Súper 8 es consecuencia de un EP, Medusa (editado por Elefant), y un profuso andar por los sótanos más sórdidos de España. De hecho, en aquellos días J & Florent solían anunciarse como Los Subterráneos al tiempo que canciones como “La caja del diablo” o “El centro del cerebro” nacían y la reputación de la dupla crecía gracias a un concurso de maquetas convocado por Rockdelux. Finalmente RCA firmaría al entonces cuarteto, en esa era completado por May Oliver y Paco Rodríguez, para que, bajo la producción de Fino Oyonarte, éste luchase por defender su sonido, una impronta incomprendida por los ejecutivos del mencionado sello trasnacional. “Fuimos bastante estrictos respecto a que el sonido del disco no fuera estándar”, avanza J; “esto significó enfrentarnos a la compañía disquera, que no apoyó el álbum y lo dejó abandonado en un cajón. A nivel comercial, no funcionó en su momento”.

Había un escena bullendo entonces, “un montón de artistas… tal vez con más vocación underground que nosotros”, detalla J. “Me refiero a Sr. Chinarro, Nacho Vegas, Fernando Alfaro… músicos que en ese momento eran más famosos e importantes que nosotros y que hicieron discos referenciales para la cultura española. La gente de la disquera que nos firmó encontraba un potencial en Los Planetas, pero gracias a un sonido más accesible. Así hubiéramos llegado a más público, pero nosotros no queríamos renunciar a nuestro sonido. Eso hizo que eventualmente hubiera un desinterés por nuestros lanzamientos, al no trabajar con los productores que se quería en los estudios que se preferían”. De cualquier forma, el futuro de J y los suyos estaba en otro sitio, “porque a pesar de todo esto el Super 8 tuvo mucha influencia en un espectro del público, entre críticos y músicos, gente que hacía fanzines u organizaba conciertos”.

“La gira para presentar Super 8 la hicimos en salas para cien personas, un público reducido. Pero con el tiempo más gente volteó a escucharnos, personas que terminarían haciendo festivales como Primavera Sound, Benicasim o Contempopranea; o sellos como Subterfuge”, señala J. “Javier Ajenjo, de Sonorama, nos contó que la primera vez que tocamos en Burgos había 16 personas, y él estaba ahí”. Por su lado, el ya citado envoltorio del disco, diseñado por Javier Aramburu, resultaría definitivo para que a la fecha Super 8 siga asomándose como un referente que va más allá de la traducción al español de lo dicho por My Bloody Valentine, Spacemen 3 o The Jesus and Mary Chain, pues con el tiempo se fue sabiendo que se trata de la irrupción de músicos que comenzaron apropiándose el discurso indie anglosajón para así crear un universo propio de perfil irrepetible que significaría una puerta abierta para la reivindicación de la música de raíz española, tal y como el propio J la llama.

¿Cuál fue el sentir al regresar a Super 8, a escuchar este temario a buen volumen?

Fue bastante agradable. Es un disco que con el tiempo ha demostrado tener un gran valor artístico. Desde el arte es magnífico, un trabajo que ha tenido un peso enorme para la cultura española; un ícono, una imaginería que desde campañas de publicidad hasta equipos de futbol han copiado. Además es muy importante la producción, el sonido del álbum, porque nos empeñamos mucho en que se respetara el sonido que la banda tenía entonces, cuando éramos amateurs y empezábamos a tocar nuestros instrumentos. Esas son las primeras canciones que hicimos en nuestras vidas y además con esa, nuestra primera banda: Los Planetas.

Ese choque que como músicos vivieron con la gente del sello disquero, quien no entendía sus criterios de producción en el estudio de grabación, está retratada en la película Segundo premio (Isaki Lacuesta), ¿qué tanto metiste mano es el filme?

No me dejaron meter mucha mano. Al principio estábamos un poco involucrados en su elaboración e intentamos mover cosas, pero al final fue imposible.

¿Estás feliz con el resultado?

Es una película un poco fallida. Ha tenido mucho presupuesto pero también ha habido algunos problemas. Al comienzo había un director interesante, Jonás Trueba; luego entró otro director que tuvo que trabajar desde el hospital. Creo que eso se nota en el resultado final.

¿Cómo ha sido para ti ver a un actor jugando a ser tú en pantalla grande, mirarte convertido en una suerte de personaje de ficción? En algún punto de la película se habla de ti refiriéndose a un vampiro que haría añicos lo que se le pusiera enfrente con tal de seguir haciendo música, ¿te gusta esa lectura de tu persona?

Sobre lo del vampiro. Bueno… en realidad no me importa que me retraten como alguien a quien no le importa nada más en la vida que hacer música porque seguramente es verdad… no lo sé. En realidad lo que hago es recoger el trabajo de artistas que han existido en el pasado y que están olvidados, lo hago de manera personal, para reivindicar ciertas cosas. Hablo de artistas que son más malditos que nosotros y que han tenido reconocimiento, que son bastante mejores. ¿Eso es vampirismo? No lo sé.

Hablando de reivindicación musical, ¿qué opinas de quienes retoman elementos del folclor español como el flamenco para entrecruzarlo con sonidos contemporáneos. Pienso en Niño de Elche, Rosalía o C. Tangana.

Es interesante lo que ocurre. No sé si el flamenco sea folclor porque se trata de una música que está completamente viva. Sí, hay artistas que han renovado el género, lo han vuelto contemporáneo. El flamenco surge cuando España era una potencia hegemónica, exportó la guitarra, ese instrumento que se inventó en Andalucía y que a la fecha tiene la misma forma y afinación. Nosotros empezamos a reivindicar el flamenco con La leyenda del espacio, donde recogimos muchas melodías, ritmos y letras de canciones de hace más de un Siglo.

En ese momento en la escena alternativa española había mucha influencia de la música anglosajona y estaba muy mal vista la música española de raíz. Enrique Morente y Lagartija Nick, con Omega, y nosotros estábamos buscando algo más. Con el tiempo vendría Rosalía, Nicho de Elche, Soleá Morente… un montón de artistas que apelan al flamenco. Es un orgullo haber abierto un poco esa puerta para así escuchar una música clásica, antigua, de raíz española.

¿Será que entonces casi todos querían ser modernos, de ahí el miedo a escuchar el pasado?

Sí. Estábamos copiando al mundo anglosajón que, bueno, antes sí que fue vanguardia, en los años 80 fue referencial. Entonces, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, se creó una industria alternativa de calidad que no podía entrar al mainstream. Hoy en día la cultura anglosajona vive una decadencia enorme, yo apenas escucho música anglosajona, hay que buscar mucho en el underground para encontrar artistas válidos en esa escena que antes era puntera, vanguardista. Hay mucho más movimiento en Iberoamérica. El regional mexicano tiene un éxito brutal en todas partes, o el reggaetón. La música latina se impone en el mercado y esto es muestra de un crecimiento frente a la decadencia anglosajona.

Antes de despedirnos, J, ¿recomiendas escuchar Super 8 bajo la influencia de alguna sustancia en especial, legal o no?

Te puedo decir que Super 8 fue hecho bajo la influencia de una sustancia que no es legal y que debería serlo, una que se lleva usando desde tiempos inmemoriales. Me refiero a la mariguana, al cáñamo. El hecho de que permanezca ilegal es un problema del sistema, pues se está demostrando que se trata de una industria que funciona, que tiene cada vez más clientes satisfechos y más puntos de venta. Además, sus precios no suben con la inflación ni tienen IVA. Esta industria tampoco colabora con el Estado para pagar bombas en Ucrania e Israel.

