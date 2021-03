Tras planear sobre el territorio por años, Los Pilotos, el grupo conformado por Banin Fraile y Florent Muñoz, decidieron aterrizar y llevarnos a explorar Latinoamérica a través de un tratado de música electrónica popular contemporánea bajo el título de Alianza atlántica.

TXT:: Yolanda Chio

El tercer LP de “la fuerza aérea de Los Planetas” se aleja de lo analógico e instrumental para acercarse a lo digital con las voces de los mexicanos Marcela Viejo y Little Jesus, los venezolanos Algodón Egipcio, la colombiana Pedrina, la peruana Pamela Rodríguez, los argentinos Weste y las dominicanas Mula. Volamos de manera virtual hasta Granada, España, para charlar con Banin.

Despegamos con “El ciclo de las mareas”, primer sencillo de Alianza atlántica, escrito y cantado por Mula.

A Mula le mandamos una base que ya tenía la estructura de canción y ellas pusieron su melodía de voz y escribieron la letra. Casi todas las canciones del disco han tenido ese nivel de colaboración; los artistas se han implicado bastante y han aportado, como mínimo, una letra; entonces no son simples featurings, sino canciones que se han co-escrito, que hemos compuesto junto a los colaboradores, un toque tiene con valor.

Aunque tú y Florent solían grabar analógicamente, Alianza atlántica tiene mucho de digital.

Es cierto que nos encanta lo analógico, por eso, aunque los colaboradores nos enviaron su material a través de la red, todo procede de una fuente así; sintetizadores analógicos, baterías acústicas, guitarra, bajo, todo eso. La mezcla final se ha hecho digital porque así lo exigía el proyecto.

La meta de Los Pilotos es reivindicar la música latinoamericana.

Este disco tiene dos mitades. Una, con canciones en las que nosotros hemos llevado a los artistas latinos a nuestro terreno (shoegaze, krautrock); en la otra, nosotros hemos ido hacia allá, hacia esa fécula caribeña, esa cosa exótica.

Antes presentaron un EP de cuatro canciones llamado, también, Alianza atlántica, donde colaboró Camilo Lara, el argentino Diosque y las chilenas Javiera Mena y Mariana Montenegro.

Todo comienza porque fuimos a México con Los Planetas (nuestro otro grupo) por vez primera en 2005 para encontrar algo que en España no existe; música fresca, rica, carente de prejuicios. Nos enamoramos. En 2019, colaboramos con El Niño del Elche, pero luego entramos en la pandemia y Florent y yo nos pusimos a trabajar en Alianza atlántica al 100. Aunque he de decir que a Julieta Venegas la teníamos en mente desde el principio y no conseguimos encontrarnos; Mercedes Nasta nos encanta, pero tampoco pudo ser; y a los de Buscabulla también nos hubiera encantado tenerlos.

¿Cómo serán sus presentaciones en directo, apenas éstas vuelvan?

En un principio, la idea es que una de las participantes en el disco, una chica cuyo nombre no voy a revelar, salga con nosotros a hacer los conciertos, interpretando todas las canciones.

*Los siguientes sencillos de Alianza atlántica verán la luz en marzo, mayo y a finales de junio o principios de julio, cuando el disco sea estrenado en formato de vinil, objeto que será un viaje en sí mismo: gatefold con disco de color de 180 gramos.