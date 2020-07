La famosa familia Osbourne regresará el próximo mes a la televisión con una nueva serie llamada The Osbournes Want To Believe. La cual estará enfocada en el misterioso mundo de lo paranormal.

De acuerdo con la sinopsis, en este show Jack Osbourne se encargará de convencer a sus escépticos padres, Sharon y Ozzy Osbourne, de que los sucesos paranormales sí existen. Y para lograrlo, Jack les mostrará los videos más locos y asombrosos de lo sobrenatural que jamás se hayan visto.

En dicho resumen, se lee:

Ellos podrán ser conocidos como la primera familia de las tinieblas, pero cuando se trata de lo paranormal, el legendario rockero Ozzy Osbourne y su esposa, conductora de The Talk, Sharon Osbourne, son dudosamente escépticos.

Mientras que acerca de esta nueva serie, Jack comentó:

Mis padres siempre han vivido al límite, incluso cuando se trata de creer en lo sobrenatural. Yo estoy convencido de que solamente no han visto las pruebas suficientes, así que les estoy haciendo ver las imágenes más indisputables captadas por la cámara, incluyendo algunas de mis experiencias personales. ¡Será una reunión clásica de los Osbourne!

The Osbournes Want To Believe dará inicio el próximo 2 de agosto a través de Travel Channel.

Este anuncio llega a tan sólo unas semanas de que el Príncipe de las Tinieblas revelara que su salud ha ido mejorando mucho, después de que en el último año sufriera una serie de problemas de salud e incluso fuera diagnosticado con parkinson.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.