Los No Tan Tristes, el trío conformado por Gera MX, Charles Ans y el colombiano Nanpa Básico, surgió a partir de una de esas ideas locas que le llegan al Cachorro. El hoy avecindado en Guadalajara soltó en alguna reunión que sería buen ejercicio hacer canciones los tres juntos, así nomás, como algo random, pero de inmediato obtuvo el sí definitivo de los involucrados para ponerse a trabajar en ello.

TXT:: Aarón Enríquez

Los No Tan Tristes explotaron de inmediato con un primer sencillo para seguirse con cuatro más (“Déjame en paz”, “Penitencia”, “Carita de ángel” y “No se sobrepase”) y finalmente liberar el álbum en su totalidad, completado por “Globos de helio”, “Clásico”, “Invisibles” y “Ya no te pude ver”; el último tema, con dedicatoria especial a la figura de Alex Malverde, cuya importancia, tanto para este proyecto como para el crecimiento de la escena del rap mexicano en general, es trascendental.

Alex Malverde perdió la vida recientemente, tras batallar contra el maldito bicho. Tenía poco más de dos años que se había convertido en una pieza importante para Rich Vagos, el sello de Gera MX. “Todos piensan que yo me acerqué a Alex para trabajar, pero no fue así; conseguí un contrato de booking con Sicario Music (hoy Eco Live) que me iba a servir para hacer una gira grande. Cuando decidimos trabajar con él, Rich Vagos ya existía, y de hecho Alex tenía sus propios ideales”, comenta Gera. “Malverde caía bien, siempre te daba paz y confianza, para todo tenía una solución.Yo lo veía como un hermano mayor”.

Alex Malverde se convertiría en una pieza básica para Rich Vagos junto a Morgan, con quien posteriormente fundaría More Juice Records. “Se volvió muy importante en mi carrera porque terminó siendo el filtro final para muchas decisiones. Era más grande que yo y por eso le podía preguntar lo que fuera y me respondía sinceramente. En mi equipo mucha gente me responde dándome la razón con tal de no estar mal; él no, y ese era justamente su poder porque no me decía lo que yo quería escuchar sino lo que realmente pensaba”.

Cuando surgió la idea de hacer Los No Tan Tristes, la primera llamada que se hizo fue de Alex Malverde al manager de Nanpa Básico. Y fue Alex quien empezó a correr la voz, a endulzar los oídos del resto de los equipos sobre lo grande que podía llegar a ser el proyecto. Se encargó de generar los contratos y estuvo en todas las juntas previas a la grabación del disco. Lo último que alcanzó a ver (y aprobar), fue la ropa que utilizó Gera MX en el video de la canción homónima del álbum. Es por eso que la noticia de su muerte le cayó al Cachorro como una roca.

El método de grabación que tiene Gera MX para que todas las cosas salgan con la vibra relajada y la gente involucrada en sus discos esté contenta con el proyecto, es rentar una mansión en Chapala, Jalisco. Un lugar paradisíaco con atardeceres espectaculares y todo lo que necesiten y pidan sus amigos para trabajar. “Teníamos un casino provisional, con una ruleta y mesa para cartas, y estábamos jugando ahí y tomando algo cuando me avisaron”, explica Gera MX sobre el momento en que supo de la muerte de Malverde.

“Andábamos metidos en el álbum de Los No Tan Tristes y yo sólo quería tomar y escuchar beats. Entonces fue cuando escribí el verso y el coro de ‘Ya no te pude ver‘, junto con unas palabras al final”, prosigue Gera. “Después de eso seguí arrastrando el sentimiento un par de días más hasta que ya no pude con él. Fue cuando le dije a todo el equipo que no me sentía cómodo. Charles y Nanpa lo entendieron muy bien, así que decidimos terminar el disco de regreso a Guadalajara, ya en un estudio. Finalmente estamos muy contentos con el resultado”.

Malverde no lo pudo ver, pero aquellos fueron días en los que la camaradería, el respeto y la mezcla de tres estilos se juntaron como pocas veces sucede. La obra con la que Los No Tan Tristes debutan es un álbum equilibrado, con la participación exacta de cada uno de sus actores, además de un nivel de producción destacado, pues involucra a los respectivos arquitectos sónicos de cada uno de los equipos: BCN, por parte Charles Ans; Alka, con Nanpa Básico; y Jayrick, al lado de Gera MX.

Los No tan Tristes son una mezcla de personalidades completamente diferentes entre sí. La bohemia romántica de Charles Ans, los coros melancólicos y excéntricos de Nanpa Básico y los golpes directos de Gera MX. Por cuestiones de la vida, resulta que el menos triste de los tres fue quien arrojó las barras más emocionales del álbum: “Viene la muerte de cerca / todos mantengan alerta / ayer se llevó a mi amigo, mi mensaje no contesta / no alcanzaron a avisarle, dejo las puertas abiertas… del alma”.