Felices con su estética lo-fi, Los Nastys presentan “Suena a despedida”, apenas una muestra de lo que está por venir para el grupo español.

“Ahora que ya no me escribes, te voy a borrar; ahora que ya no me sigues, te voy a olvidar”. La letra de “Suena a despedida” se antoja familiar, y más cuando se completa la escena: “Tú pensabas que lo nuestro siempre iba a durar”, canta la voz de Antía Van Weill (Bifannah), la invitada especial en esta composición, dejando claro que hay cosas que se acaban y ya, no hay mucho más por hacer.

Los Nastys, cuya residencia se halla en Madrid, acompañan su más reciente sencillo del video que a continuación te dejamos. Gózalo sin lágrimas: