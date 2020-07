La música está viendo las primeras pruebas de regreso a la actividad en Europa pero con resultados dispares. En América seguimos a la expectativa de ver los resultados para pensar en lo que nos espera para nuestro futuro cercano y como movernos. Decidí marcar a Tomas Cookman, reconocido como el impulsor de la música latina en Estados Unidos, CEO de Industria Works (quienes hacen LAMC), con oficinas en USA, México y España, y representa a artistas de muchos países. Tener sus puntos de vista y opiniones es valioso para pensar en lo que estamos viviendo y sobre todo lo que va a venir en base al panorama actual.

Hace algunos años invitamos a Tomás para que participara de las conferencias de Festival Marvin y luego visitamos NY para participar de su afamada conferencia LAMC. Tomás lleva muchos años trabajando en la música, ha representado a grandes artistas como Gustavo Cerati, Fabulosos Cadillacs y Manu Chao y, actualmente, a Mala Rodríguez, El Mato a un Policía Motorizado y Love of Lesbian, entre otros. Pudimos hablar de sus mejores y peores experiencias, sus opiniones sobre los “mejores amigos” Trump y AMLO, la vacuna, el por qué de los contagios en la costa este, política y de paso analizar el universo musical.

LA EXPERIENCIA DE TOMÁS

¿Podrías decir que esta es la situación más difícil que te tocó afrontar en tu carrera?

…Tomás respira y se toma unos segundos antes de responder. Ehhm, no. Ha habido momentos mucho más difíciles. Por ejemplo, cuando íbamos apenas comenzando e intentábamos convencer de que los artistas que representaba eran buenos y merecen tener más audiencias. Y esto me pasó desde el comienzo, con Fabulosos Cadillacs o Manu Chao, hasta con otros artistas de los que ya hasta me olvidé.

Lo que pasa ahora es un problema severo y que país por país maneja tiempos diferentes. Primero empezó en España, luego Estados Unidos, seguido por México y el resto de Latinoamérica. Esto nos hace muy difícil hacer planes porque lo que haces en España no puedes replicarlo en los otros países por el momento del proceso en la que se encuentra cada uno. Muchos están viendo lo que están haciendo en España para ver qué hacer luego en sus propios países, esperando que no haya consecuencias con la enfermedad.

¿Cuál ha ido la peor y mejor experiencia que te ha tocado vivir con un artista?

Lo peor es cuando se muere alguien en una banda. Eso es lo peor. Me pasó con Fabulosos Cadillcas, cuando murió Toto, su percusionista. Son malos momentos para las carreras de los artistas, aunque al hacer una canción nueva que tiene éxito te pones a trabajar y se logra dar un poco vuelta a la página. Pensando en lo bueno, podemos hablar también de Fabulosos Cadillacs, cuando ganaron su primer Grammy. También cuando ves que los streams suben y suben, es un éxito, o al firmar a nuevos artistas. En pocas palabras, no cuesta mucho alegrarme.

Para los pocos que no te conocen, cuéntanos brevemente a que se dedica Tomas Cookman

Yo empecé siendo músico, pero me di cuenta de que como músico no me iba a ganar la vida. Comencé a manejar un artista, que luego se volvieron dos y cuatro. Entre ellos paso Gustavo Cerati, Manu Chao, y momentos locos de Cristian Castro y Paulina Rubio. Comencé un sello, luego un publishing, empezamos a hacer festivales y conferencias. De repente un día me levanté y me di cuenta de que seguía haciendo lo que me gusta, y como dice la vieja frase: “Cuando haces lo que te gusta no trabajas un día en tu vida”. Y con suerte, pones gente buena a tu alrededor con los que compartes buenos momentos, y cuando hay malos no lo son tanto rodeado de ellos. En esta carrera si no lo llevas en la sangres y en tu alma, olvídate, porque no es un trabajo. Y también, aunque ames la música, es importante saber si esto en tu vida es un hobbie o un trabajo y debes decidirlo algún día.

LA PANDEMIA POLÍTICA Y SOCIAL

¿Qué tan bien crees que Donald Trump está manejando el tema de la pandemia en USA?

Mira, el tres de noviembre estoy esperando para celebrar dos cosas. Primero, mi aniversario de casado con mi gran esposa. Y segundo, será el día de las elecciones, día en que saquemos a este payaso de su oficina. Ojalá en un par de años lo dejemos en la bancarrota, donde tiene que estar, y con él o mucha de su gente en la cárcel.

¿Sientes que la pandemia y el Black Lives Matter tendrán mucho que ver con una posible salida suya de la Casa Blanca?

Todo lo que ha dicho y hecho no ha sido suficiente para un 38 o 40% del país. Necesitamos eso y mucho más. Necesitamos más Black Lives Matter, lamentablemente que mucha más gente muera por la pandemia, problemas fiscales grandes. Así muchos de esos tontos se darán cuenta que este idiota no es la salvación.

¿Y que opinión te merece el encuentro de Trump y AMLO? Parecían mega enemigos y hoy son mejores amigos

La política es una burla. Por más que sea el mejor político del mundo y la mejor persona son todos unos locos y egoístas que traen sus planes. Es muy difícil esperar la vida perfecta de los políticos. Si tu presidente viene a USA antes de las elecciones y se hace amigo de Trump, cuando era el momento de decirle que era un hijo de puta y mandarlo al carajo. Podía salir como el campeón de la historia pero la política no lo deja.

¿Crees que los cambios de las protestas raciales serán permanentes?

Las cosas no son tan drásticas como en el año 64, cuando los Beatles bajaban de un avión en USA para hacer la beatlemania y a la vez, en Carolina del Norte, un negro no podía sentarse en un restaurante a comer en la misma mesa que un blanco. Hay gente que no ha cambiado. Para que el proceso se acelere hace falta una guerra civil, algo que no va a pasar. Entonces va a seguir tomando tiempo. Pero tengo fe en la gente joven (hablo de los de 10 o 12 años) que tienen amigos orientales, negros y latinos. Los veo mucho más mezclados, algo que no pasaba mucho cuando yo tenía 10 años. El futuro está siempre con la juventud, los viejos son los que te cagan todo.

¿Te has sentido discriminado?

Por el color de mi piel no. Pero cuando digo que trabajo en el mercado latino no es lo mismo que decir que trabajo con Justin Bieber. Aunque ganara más dinero que trabajando con él sigue habiendo un prejuicio hacia lo latino, aunque somos un gran mercado y además tenemos muchos países que miran hacia lo que yo hago. O quizás cuando hablo con mi esposa en español en un lugar, no es lo mismo que si estuviera hablando italiano. Mi familia es de Puerto Rico y somos una mezcla de todo. Lo que hace bueno o malo a alguien es lo que haga y no como se vea.

EL VIRAJE DIGITAL SEGÚN TOMAS COOKMAN

¿Como estuvo la experiencia digital de LAMC?

Cuando me di cuenta de que sería imposible juntar tanta gente en NY pensé que había que sacarlo online. Pero no quería hacer zooms o YouTubes todo por separado, sino pensado como un canal de televisión, con comerciales, programas, entrevistas, testimoniales y talleres, además de los paneles y showcases. Cuando lo hacemos en NY lo agotamos en mil personas. Y en la versión online llegaron diez mil. Que haya esa cantidad de gente nos habló de la salud de nuestro negocio. Todos quieren tener algo que ver con lo que hacemos.El 35% de la gente fue de México. Músicos, managers, sellos o gente que quiere pertenecer a la industria. La aceptación y notas que salieron fue impresionante. Billboard sacó 10 notas en una semana.

Una de las claves fue contratar a una persona que se dedica a hacer televisión. Entonces la gente pudo darle clic una vez y quedarse todo el día viendo lo que pasaba. El chat llegó a tener 700 a 800 personas simultáneas hablando. Fue un éxito y hasta logramos más asistentes que otras ferias que son sagradas. Viendo el resultado, creo que para el año próximo podremos tener aún más gente.

¿Sientes que LAMC, aunque se hace en NY, termina limitado al submundo latino?

Lo bueno de estar en NY es que queda más cerca de todos los países hispano parlantes. Si fuera en LA estaríamos mucho más lejos. Es un momento en el año donde todos pueden llegar aunque sea muy caro. Somos conscientes de ello por lo que intentamos que la experiencia sea exitosa, que regresen con algún negocio real entre manos. Con el hecho de hacerlo digital cambia un poco el perfil, pero a fin de cuentas debes ir a varias conferencias y escuchar varias perspectivas para ver lo que realmente está pensando en el negocio, y más ahora que vivimos en la era de la información. Es importante saber que si haces un Google search en internet sobre Music Business encontrarás mucha información. La gente puede saber más cosas. Y más hoy en día, que grabar un disco, un videoclip o tener tu música en Spotify es mucho más fácil.

Lo hace más universal…

Totalmente. Quizás algunos no deberían salir (risas). Pero otros tantos más pueden ver la luz. Se bajó la reja y es más fácil saltarla.

Una señora que cocina tortilla en su casa sale en YouTube y se hace famosa…

Si, de hecho la sigo (risas). Veo todos sus videos. Es como si el mundo se volviera más pequeño. Está el caso de El Mato a un policía Motorizado, que hoy día puede llenar una sala en Berlín. Me escriben periodistas para poder ir al show en Alemania. Antes lograr eso era mucho más difícil. Sigue siendo una industria en donde el dinero ayuda mucho a sobresalir, pero esa tendencia está cambiando y hace posible que surjan muchos artistas de una forma más natural.

LA NUEVA VIDA

¿Qué cambios permanentes ves para la industria pos pandemia?

Los cambios se están escribiendo cada semana. Por ejemplo, tener una oficina está cambiando, y muy rápido. Estamos saliendo de esa infraestructura y puedes seguir trabajando. No creo que eso cambie para siempre, pero seguirán llegando muchas cosas y las probaremos.

¿Qué cosas puntuales cambió en la oficina de Industria Works o LAMC, por ejemplo? ¿Será que LAMC continuará en formato digital para siempre?

Por más que haremos algo digital, porque tuvo mucho éxito, tenemos que ver lo que pide el público. Tenemos que buscar esa forma física de encontrarnos también, que se vive a través de los shows en Central Park o Prospect Park. Tampoco podemos tirar eso por la ventana.

¿Estás haciendo algún tour este año? ¿Cómo viene la reactivación?

Usando a España como ejemplo, donde están regresando y también comenzando a cancelar más y más shows aunque sean al aire libre, tenemos que contemplar que lo primero es la salud de la gente, que a su vez están demostrando que no saben mantenerse a distancia. Así que deberemos esperar un poco para hacer eso.

Los artistas lo están pasando súper mal. En los últimos años les dijeron que solo ganarían de los shows y ahora no tocan, y los conciertos por streaming están pagando muy poco. ¿De qué viven? En nuestro caso Mala Rodríguez, que trabaja con nosotros, firmó contrato para publicar un libro que habla de su vida. Llamándose Mala Rodríguez y siendo mujer en un mundo tan machista, como es el de la música urbana, yo quisiera leer su historia, me parece súper interesante. Hemos sacado otro libro con Tom Tom Club, que trabaja con nosotros, y es un best seller en el New York Times. Uno se reinventa todos los días. Hay que buscar donde está el dinero. Y con tantos músicos hay muchas ofertas en el aire. Y para las disqueras también es una gran oportunidad para firmar a muchos artistas aprovechando el momento. Quizás puedan firmarlos más barato.

¿Qué opinas sobre las declaraciones que publicó Live Nation sobre el booking y condiciones para los tours?

Muchas de esas cosas vienen haciéndolas hace mucho. Si a seis días de tu show no venías vendiendo bien te decían de cancelar o cobrar menos. Pero los Live Nation del mundo están en problemas serios porque tienen muchísima gente trabajando para ellos, y sin shows hay muy poco que puedan hacer. En un mundo ideal ellos tienen más que suficiente dinero para pagarle a todos y pensar en el futuro, pero no piensan así. La relación entre promotores y managers seguirá ligada al interés por el artista. Si un promotor puede pagar menos por un artista siempre lo hará. Pero si están muy interesados pagarán lo que sea. Son muy pocos casos en los que todos están felices. Es una relación rara.

Amor-odio…

Total.

Tema despidos. ¿Te ha caído la bomba? ¿Te pega cerca?

Eso empezó acá. Cuando alguien dijo la palabra máscara todos empezaron a despedir gente. En nuestro caso, que somos 22, solo despedimos a una persona pero por no trabajar bien, y estamos buscando un reemplazo, así que no hemos despedido a nadie por la pandemia. Lo que puedo decirte es que antes nuestras oficinas (en España, México y USA) estaban muy separadas y ahora estamos más cerca que nunca, quitando la diferencia de horario.

¿PARA DÓNDE VAMOS? ¿CUÁNDO LLEGAREMOS?

Viendo el mapa de contagios en USA, la costa este se ve fatal, pero la oeste mucho más leve. ¿Crees que tarde o temprano va a explotar en LA?

Es interesante porque en New York o Boston la gente vive muy cerca una de otra todo el tiempo, no hay forma de tener una sana distancia. Aquí, en cambio, todos vamos en nuestros autos y estamos más separados, y eso ayuda. Luego podemos hablar de Miami, donde están fatal, pero es porque está lleno de tontos y tienen un gobernador republicano que hasta hace poco seguía diciendo que no usen máscaras.

¿Llegará Santa Claus con la vacuna o habrá que esperar al próximo año?

Si llega pronto una vacuna muchas personas aún no confiarán en ella. ¿Cómo estarán seguros de que luego de 8 meses no te convertirás en un monstruo? (risas). Por eso las vacunas tardan años en salir. El remedio puede ser mucho peor que la enfermedad. Pero para primavera 2021 sabremos mucho más cómo vivir con el coronavirus y tendremos resultados de más pruebas. Me gustaría igualmente mencionar que aún no tenemos vacuna para el Sida pero ahora se usa la frase: “Vivo con Sida, no muere con Sida”.

Para el cierre. ¿Qué día regresan los shows al 100% de capacidad en LA?

Estamos en un proceso de ver que pasa. Lo primero que pienso es que el regreso sea bien pensado y seguro. Pero voy a apostar por el 18 de abril de 2021.

