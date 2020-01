En la última década hemos sido testigos de la revolución de la música asiática en la industria musical occidental, específicamente la de k-pop, que con sus diferentes agrupaciones ha acaparado la atención de jóvenes y de la crítica.

La presencia de la música coreana en las listas de popularidad globales ya no es nueva, sin embargo, seguimos tratando de comprender cómo es que se insertaron en nuestras playlist y en nuestra vida – ¿cuál es el secreto de su encanto? -, así como de definir su música, pues aunque hemos echado todo al costal de k-pop, hay propuestas muy diferentes.

Por este exponencial crecimiento, los críticos de Billboard hicieron una lista con los 25 mejores álbumes de k-pop de este año, tanto para reconocer su relevancia en la industria como para hacer una distinción de la manera en que hacen música, transgrediendo los límites y las reglas que hasta ahora se siguen en occidente. La pregunta eje en la selección fue ¿qué hace al k-pop, k-pop?

Billboard eligió una variedad de lanzamientos considerando sus narrativas y su producción. Abarca tanto géneros diferentes (pop, hip hop, trap y otros muy diferentes) como temáticas (felicidad, tristeza, ira, reflexiones existenciales, entre otros).

A continuación te dejamos la lista de los grupos, artistas y álbumes, que según los críticos, fueron los mejores este 2019.

25. Day6, The Book of Us: Entropy

24. Mamamoo, reality in BLACK

23. ATEEZ, Treasure Ep. Fin: All To Action

22. BoA, Starry Night

21. Tomorrow X Together, The Dream Chapter: Magic

20. SF9, RPM

19. Oh My Girl, Fall In Love

18. IU, Love Poem

17. Monsta X, Follow-Find You

16. BTS, Map of the Soul: Persona

15. Ailee, Butterfly

14. TWICE, Feel Special

13. Sumin, OO DA DA

12. Baekhyun, City Lights

11. Heize, She’s Fine

10. Crush, From Midnight to Sunrise

9. Dreamcatcher, Raid Of Dream

8. Stray Kids, Clé 1: Miroh

7. Giriboy, 100 Years College Course

6. GOT7, Call My Name

5. LOONA, [X X]

4. EXO, OBSESSION

3. Lim Kim, Generasian

2. Sulli, Goblin

1. Seventeen, An Ode