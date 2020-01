En esta nueva novela precuela de Los Juegos del Hambre, conoceremos la historia de un joven Corolianus Snow que se vuelve malvado y logra gobernar Panem.

Después de darse a conocer que una nueva novela/ precuela de Los Juegos del Hambre estaba en camino, los fans de esta franquicia no podían seguir esperando por más detalles sobre: “The Ballad of Songbirds and Snakes”.

Suzanne Collins, autora de los libros, reveló que el protagonista de esta nueva novela será Corolianus Snow, el malvado presidente de Panem, radicado en el Capitolio el cual es el antagonista principal de toda la franquicia. Pues ahora, esta nueva novela nos demostrará que Snow no era tan malo durante su infancia. Pero también nos enseñará ese camino al mal que tomo este personaje.

Toda esta historia se llevará a cabo 64 años antes de lo sucedido en el primer libro, un poco antes de la revolución de los distritos y la instauración de la mortal competencia entre los adolescentes de estos distritos. O sea, cuando la oscuridad y el mal reinaban a Panem y a su gente.

En esta nueva historia, Snow es un joven estudiante con grandes aspiraciones que se ve con la necesidad de sobrevivir por su cuenta luego de la caída de su poderosa familia durante la revolución. Este se convertirá en el mentor de una pequeña niña del distrito 12 y tendrá que sobrevivir con ayuda de su inteligencia.

"The Ballad of Songbirds and Snakes" saldrá a la venta el próximo 19 de mayo