Pues los acabamos de apreciar en Festival Marvin Gateway, y mostraron cabalmente de lo que son capaces. Traen “El ritmo” apropiado y por ello hoy día presentan un sencillo más que se desprende de su álbum homónimo: “Una y otra vez”. Nos referimos, por supuesto, a Los Flakos.

Para este sexteto proveniente de Guadalajara que las canciones sean auténticamente lúdicas es determinante, y para tal fin hay que dedicarles tiempo, de ahí que se tomaran tres años de labor con el objetivo de darle forma a un puñado de temas en los que combinan desparpajo y ligereza en composiciones como “Los japoneses” y “Nora”, por citar dos ejemplos.

El disco de Los Flakos fue producido por Axel Ramírez y prensado por Devil in the Woods; Pablo Piza, vocalista de la banda, se encargó de pintar la portada de la obra y es justo su voz la que lidera el más reciente sencillo del combo: “Una y otra vez”; “una canción que trata sobre salir con alguien mayor que tú y que sabes que no va a funcionar, pero por alguna razón te aferras”, según el mismo cantante afirma.

Los Flakos llevan rato repartiendo guitarrazos por todas partes, así que búscalos si necesitas pasarla bien, sin complicártela demasiado, siguiendo sus redes sociales. De momento, te dejamos con “Una y otra vez”: