Los Concorde: “Belinda y Caifanes en el mismo fest es normal. Hay que subirse a la nave del cambio”

A quince años de la aparición de “Rompecabezas”, la banda que halló en la creación a distancia cierta fórmula para generar hits retoma actividades, y lo hace con aquella alineación germinal, integrada por miembros de La Ley, Fobia, La Lupita y Plastilina Mosh, enfocada en un nuevo temario. “Hasta ahora nos ha salido bastante bien”, dice el combo sobre su método creativo, producto de concentrar a punta de clics las ciudades donde cada músico reside: Monterrey, Ensenada, Puebla y la CDMX. Se habla así de un sitio virtual ilimitado, libre, al cual la banda vuelve para sorprenderse y que hoy en día presume dos tracks recién salidos del disco duro: “Envenéname” y “Culebras y bandidos”.

Leonardo de Lozanne (Fobia), Poncho Toledo (La Lupita), Mauricio Clavería (La Ley) y Jonaz (Plastilina Mosh) conforman Los Concorde. Dicen que el asunto de encontrarse creativamente por medio de computadoras nunca fue intencional. “Curiosamente esto ha sido provechoso porque la distancia nos da el chance de que cada quien esté en su trinchera trabajando las canciones, pensando en arreglos”, apunta Toledo. “La de la distancia es una fórmula que de pronto se complica, pero ofrece buenos frutos”, continúa Leonardo; “Los Concorde son un recreo musical, un espacio libre donde se juega y se arriesga sin lineamientos ni límites, y los dos sencillos que recientemente sacamos son prueba de esto: van por caminos diferentes sin que se pierda la personalidad de la banda”.

“Venimos de una generación de músicos firmados por disqueras trasnacionales”, prosigue el ex bajista de La Lupita, analizando el pasado y su aprovechamiento en el presente. “Cuando Los Concorde arrancaron habían pasado como quince años desde que solíamos tocar con nuestras respectivas bandas, y se trataba de usar todo ese aprendizaje para sacar adelante un proyecto independiente. Fue complicado. Usamos como estrategia de marketing el hecho de regalar nuestra música cuando nadie lo estaba haciendo así en ese momento. Y tuvimos problemas contractuales; ahora resulta que la gente ya no paga por la música que escucha”. Para el también productor, el haber ido a esa escuela en la cual estaban matriculados aquellos grupos en los años noventa, “nos sirvió para aprender a utilizar todo lo que estaba en contra a nuestro favor”.

Con dos álbumes a cuestas (el debut de título homónimo y Es lo que hay), Los Concorde han atestiguado los cambios que la escena nacional sufrió a lo largo de la última década y media al tiempo que ha notado cómo el sonido propuesto por el Rock en tu idioma prevalece en el gusto masivo, con exponentes como Caifanes, Los Amantes de Lola o Fobia al frente. Es la voz del “Microbito” quien hace apuntes al respecto. “La razón por la cual las bandas que mencionas, entre otras, siguen vigentes es debido a que forman parte de una generación muy productiva. Hubo un boom, con muchas bandas muy buenas y diversas entre sí tocando al mismo tiempo en el mismo lugar. Si no hubiera habido tantas no se hubiera hablado de un movimiento. Fue algo contundente, importante. Pero no quiere decir que así deba ser siempre”.

“Tengo hijos adolescentes que ven las cosas de otra manera”, continúa el cantante. “Las cosas han cambiado. Actualmente se produce de manera diferente, se comunica y promueve de otra forma. Todos los tiempos son buenos, lo que pasa es que el rock de pronto nos da la sensación de que muere un poco, porque sube y baja muy rápido, porque viene en oleadas. Pero su encanto está ahí, combinado con otros géneros se reinventa. Luego me preguntan si el rock ha muerto, y puede ser que sí; lo importante es cómo va a renacer”. Enfocándose en el público que consume dicho género, Leonardo considera que éste ahora luce “más receptivo, menos prejuicioso; más tolerante y receptivo. En nuestros tiempos era imposible que estuviera Belinda con Caifanes y Los Ángeles Azules en el mismo festival; hoy es normal, conviven los géneros musicales sin problema. La información es más tangible. Hay que subirse a la nave del cambio”.

Respecto a la prudencia de retirarse de los reflectores en el momento preciso y la importancia de mantenerse fresco creando música nueva, Toledo hace un balance donde ímpetu y tiempo se hallan. “No me gusta vivir de viejas historias; aunque claro que me gusta tocar lo de antes y que la gente se prenda. Yo digo que si uno se siente bien al salir a tocar, adelante; cada quien sus tiempos”. Paralelamente, su compañero acepta que alberga sentimientos encontrados al respecto: “Si llegas a la edad de los Rolling Stones, así de bien y todavía disfrutándolo, me quito el sombrero. Hay gente que necea un poco. Iggy Pop, lo amo; pero creo que se podría poner una camisita… no sé. También hay otros casos donde se sigue tocando simplemente porque hay que pagar deudas; algo triste, patético. En mi caso, si de pronto tengo 75 y la gente sigue yendo a verme, me siento bien y me divierto, pues maravilloso”.

Listos para presentarse en la próxima edición del festival Vive Latino (2025), Los Concorde en buena medida se asumen como músicos que, Leonardo y Poncho lo aseveran, han sabido “manejar la adversidad” y conseguido renovar el público que atiende sus pasos. Y es subrayándolo que la pareja se despide: “Formamos una banda que ha podido darle la vuelta a lo adverso para salir a flote. En realidad Los Concorde es una banda diseñada para salir adelante, y ahí la belleza de esto. Estamos de regreso”.

