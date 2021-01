Los Cazafantasmas han sido la sensación del publico desde hace décadas, donde se nos mostró en el cine a un grupo de personas que se dedicaban a combatir y capturar a entes paranormales en la ciudad de Nueva York a mediados de los años 80. Ante el éxito de las primeas cintas, en el 2016 se realizo un reboot que según un actor original de las primeras cinta, fue un error haberse realizado.

Después del estreno de Los Cazafantasmas los personajes se volvieron iconos imprescindibles dentro de la cultura pop, lanzándose videojuegos, series animadas y cualquier cosa que mantuviera a flote esta saga de dos películas. Con el éxito mundial aún presente en nuestros tiempos, un reboot de las cintas se realizo en el 2016 llamado “Ghostbusters”

La cinta dirigida por Paul Feig se sitúa nuevamente en la ciudad de Nueva York, pero ahora Los Cazafantasmas son un grupo de talentosas mujeres que encargan de combatir a los fenómenos paranormales que asechan la gran manzana. La cinta con duras penas recupero la inversión, fue atacada con muchos comentarios sexistas y aunque los críticos la aceptaron el publico la ataco tajantemente. A 5 años de su estreno se continua hablando sobre cuales fueron sus fallos y que la pudo haber llevado a mejores tierras.

Ernie Hudson, actor que en las películas de Los Cazafanstamas interpretó a Winston Zeddemore, habló para Living Life Fearless sobre el impacto de la cinta de 2016 en la historia original. Para el intérprete de 75 años aquella entrega nada tiene que ver con la historia en la que fue participe alado de sus compañeros.

“Afterlife no es un reboot. Porque cuando hablas de un reboot, que es la tercera película, la de las mujeres, en realidad me gustó mucho. Definitivamente amé a todos los que estuvieron en ella. Paul Feig, todavía soy su fan, e intentaron hacer un reboot. Y para mí, eso significa que estás intentando hacer la película de nuevo. Otra versión de lo que ya hicimos. Y creo que fue un error. No fue un continuación o una extensión de la original. De alguna manera era un universo diferente allí. ¿Sabes a qué me refiero? Es como nosotros, pero somos nosotras, pero no nosotras. En ese universo, son mujeres. No lo sé. Esa fue una elección que se tomó.”

A pesar del recibimiento de la primera entrega del 2016, este año llegará la continuación de esa cinta con “Ghostbusters: Afterlife” La cinta esta programada para estrenarse el 11 de noviembre, por lo que se espera que los cines ya puedan estar abiertos y esta versión pueda tener un segundo round con la audiencia.

Crédito foto de portada: Columbia Pictures