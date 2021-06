Lorde da el banderazo de salida para los éxitos de este verano estrenando su canción ‘Solar Power‘ que nos recuerda al Primal Scream de antaño.

Este verano nos muestra una luz al final del túnel, la vacunación contra el covid-19 se hace evidente por todo el mundo, luego de 14 meses de encierro en la Ciudad de México estamos en semáforo verde, y poco a poco los conciertos y giras comienzan a activarse, esto es un futuro prometedor para los que seguimos aquí y parece que Lorde cachó muy bien ese mensaje mientras trabajaba aparentemente con Phoebie Bridgers y Clairo en la letras de este hit completamente orgánico que nos pone de buena inmediatamente y que comparte luz, paz y alegría.

PHOEBE BRIDGERS ON A LORDE SONG ALL MY DREAMS ARE COMING TRUE IM CRYING pic.twitter.com/akNrwGzNvF — marisa ⸆⸉ | LORDE IS COMING (@hearthandsswift) June 10, 2021

De acuerdo al boletín de Universal Music esta canción está inspirada en los sonidos de The Mamas & The Papas, Crosby Still & Nash mezclado con Destiny’s Child y All Saints, pero al autor de este texto le remite inmediatamente al Screamadelica de Bobby Gillespie y compañía, pero bueno no te genero más prejuicios, mejor sube el volumen y échate un clavado a este chapuzón de alegría musical que nos entrega Lorde y ya nos compartes qué opinión te generó ‘Solar Power’.