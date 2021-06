Luego de compartir una serie de misteriosas pistas, finalmente Lorde anunció de manera oficial el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, Solar power.

Lo mejor de todo, es que no habrá que esperar mucho para escuchar la nueva obra de la neozelandesa, ya que ésta llegará el próximo 20 de agosto e incluso, ya se encuentra disponible para pre-orden dando click aquí.

Hablando sobre Solar power, Lorde explicó: “El álbum es una celebración del mundo natural, un intento de inmortalizar los sentimientos profundos y trascendentes que tengo cuando estoy al aire libre. En momentos de angustia, dolor, amor profundo o confusión, busco respuestas en el mundo natural, he aprendido a exhalar y a sintonizarme.”

La cantante ya ha dejado más que en claro que su segundo álbum de estudio tiene como fin honrar a la naturaleza, así que siguiendo esa línea es que Solar power será lanzado en un nuevo e innovador formato sin CD, el primero en su tipo. La idea es que, en lugar del CD, los fans obtengan una ecológica caja musical, la cual también incluirá contenido visual extra, fotos exclusivas y una tarjeta de descarga con la que se podrá descargar el disco en alta calidad y dos bonus tracks.

“Al inicio del proceso del álbum, decidí que también quería crear una alternativa de CD respetuosa con el medio ambiente y futurista. Quería que ésta Music Box fuera similar en tamaño, forma y precio a un CD, que se vendiera al por menor, pero que fuera algo que destaque y se comprometa con la naturaleza evolutiva de un álbum moderno”, explicó Lorde sobre el formato.

Junto con la noticia, la cantante también compartió el tracklist de Solar power, chécalo a continuación:

01. The Path

02. Solar Power

03. California

04. Stoned At The Nail Salon

05. Fallen Fruit

06. Secrets From A Girl (Who’s Seen It All)

07. The Man With The Axe

08. Dominoes

09. Big Star

10. Leader Of A New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.