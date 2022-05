La espera fue bastante larga, pero este año por fin tendremos a Lorde de regreso en nuestro país. No con uno, sino con tres conciertos.

Tras el estreno de Solar power, la neozelandesa emprendió un tour mundial para promocionar este nuevo álbum de estudio y la buena nueva de hoy, es que México ya forma parte de este recorrido. Según se confirmó, en esta ocasión Lorde visitará Monterrey, Guadalajara y la capital chilanga durante el otoño.

La primera parada de la cantante será en CDMX el 11 de octubre con un show en el Pepsi Center WTC, después el tour continuará el 14 del mismo mes en el Auditorio Telmex de Guadalajara y finalmente, cerrará con broche de oro el 15 de octubre en el Festival Live Out de Monterrey, en donde comparte carte con Jungle, Khalid y más.

La preventa Citibanamex para sus shows en Ciudad de México y Guadalajara se llevará a cabo el 30 de mayo y primero de junio, mientras que el 2 de junio comenzará la venta general a través de Ticketmaster. Cabe destacará que para estas dos presentaciones, Lorde tendrá a Cautious Clay y Elsa y Elmar como invitados especiales.

Solar power fue lanzado en 2021 marcando el tan esperado regreso de la neozelandesa. El álbum cuenta con el apoyo de Jack Antonoff, quien se ha encargado de producir algunos de los discos más queridos de Lana Del Rey, Taylor Swift y St. Vincent; realmente estos dos hicieron magia y no podemos esperar a corear temas como “Secrets from a girl (who’s seen it all)” y “Stoned at the nail salon” en la próxima visita de Lorde a México.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

