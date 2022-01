Poco a poco Amazon Prime Video ha ido compartiendo detalles de su nueva serie dentro del universo de The lord of the rings y hoy anunció el título oficial.

A través de un comunicado, la plataforma de streaming confirmó que esta producción ha sido nombrada The rings of power. Además, con la noticia también se compartió un teaser que nos adelanta un poco de lo que podemos esperar del programa.

Respecto a esto, los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay comentaron: “Este es un título que imaginamos podría vivir en el lomo de un libro junto a los otros clásicos de J.R.R. Tolkien. The rings of power une todas las historias principales de la Segunda Edad de la Tierra Media: la forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro Sauron, la épica historia de Númenor y la Última Alianza de los Elfos y Hombres”.

“Hasta ahora el público sólo ha visto en pantalla la historia de One Ring, pero antes de que existiera uno, hubo muchos… y estamos emocionados de compartir la épica historia de todos ellos”, agregaron Payne y McKay en el comunicado.

Anteriormente se detalló que la trama estará situada miles de años antes de los eventos de El Hobbit y The lord of the rings, teniendo como locación principal la isla del reino de Númenor. El estreno de The rings of power se llevará a cabo el 2 de septiembre de 2022 a través de Amazon Prime Video.

Por acá puedes ver el teaser:

Foto de portada tomada del Facebook de la película.