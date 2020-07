Según la ciencia cuántica y el principio de incertidumbre, las partículas pueden estar o no simultáneamente en un determinado punto del espacio-tiempo. En ese sentido, muchas cosas pueden confluir en un mismo punto específico del universo en un instante determinado. Pienso en ello dado que How do we want to live?, el séptimo álbum de Long Distance Calling, es una obra centrada en la Inteligencia Artificial, y crea una narrativa -aun en su predominio instrumental- que hace que transcurra como si de una película de ciencia-ficción se tratara.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

A estas alturas de la historia, la ciencia ficción más bien es otra forma de realismo. Hemos devorado muchas nociones de futuro y aún así se abre un panorama enorme de posibilidades -cada día más vasto-. Por ejemplo, apenas comenzamos a incursionar en la física cuántica, y muchas son las sorpresas que nos esperan. Quiero creer que sus principios también pueden aplicarse a la música.

Emprendí la pesquisa de una obra que me alejara de los cartabones genéricos y entonces topé con un disco que me remontó a esas ideas cuánticas, en el sentido de que contiene canciones que aglutinan post-rock, rock progresivo y metal en su estructura -todo puede caber en un solo tema-. Lo que encaja a la perfección con la temática plasmada, que se centra en la convivencia entre humanos y máquinas inteligentes muy avanzadas.

A los seguidores del grupo procedente de Munster les ha sorprendido que hayan recurrido a un uso notable de sintetizadores, secuencias, voces grabadas e incluso cajas de ritmo. Su carrera está marcada por correr enormes retos creativos, entre los que se encuentran recurrir a varios vocalistas invitados y transitar por diferentes ámbitos estilísticos.

Aunque el disco tiene cierto aire distópico industrial, también se muestra como la eclosión cuántica entre Mogwai y Pink Floyd, como una fisión nuclear entre Tool y la estética clásica de Génesis. De repente es como estar flotando entre las Tubular Bells de Mike Oldfied y que en un instante te golpeé un tremendo riff metalero.

Aunque se comenzó a grabar en febrero, el encierro aceleró el proceso para terminarlo y los 10 tracks que lo conforman se ajustan perfectamente al concepto establecido: “una exploración artísticamente definida y estrecha de la relación entre la humanidad y la inteligencia artificial, y el estado del progreso digital“. Lo que sin duda alguna se refleja en el vídeo de “Voices”, que prácticamente es un corto conceptual -que amplifica el viaje- y las posibilidades -incluso torcidas y perversas- en las que pueden derivar la tecnología aplicada a las relaciones sentimentales y la sexualidad.

Pero regresemos al disco para perdernos entre pasajes casi orquestales, subidones guitarreros, estallidos de percusión, exigencia creativa en pleno para ajustar géneros y tradiciones en un todo absolutamente contemporáneo y que lleva al escucha por momentos de introspección que luego elevan su carga energética.

Ya desde la apertura de How do we want to live (InsideOut Music) escuchamos una voz que nos pone en contexto: “Curiosity is a real bastard… Is actually the drive to adapt to changing circumstances?”. A la postre una obra muy intensa que nos hace reflexionar acerca de los límites del progreso y cómo preservar el humanismo ante el advenimiento de la Inteligencia Artificial -que se puede desbordar-.

Long Distance Calling entrega una obra que incluso nos remonta a lo que se tiempo planteara Blade Runner (1982), película de Ridley Scott basada en una historia de Philip K. Dick -figura insigne de la ciencia ficción-. No cabe duda que todas esas conexiones algo tienen de cuánticas. Cierto, es posible hablar de post- metal, post-rock o post-everything; se trata de una cuestión de etiquetas que puede resultar muy relativa… lo que cuenta es lo poderoso de la experiencia al escuchar este álbum de principio a fin, dejarlo correr para que se desarrolle tal como fue concebido… una forma expansiva que se apodera de la mente y el cuerpo simultáneamente; ciencia, arte y metafísica fundidos en un todo.