London Grammar anda de estreno con un nuevo y catártico sencillo titulado “America”, el cual formará parte de su próximo álbum de estudio Californian soil.

Promocionando el sencillo, la vocalista de London Grammar, Hannah Reid, estuvo platicando con Zane Lowe de Apple Music 1 y explicó que éste en realidad fue uno de los primeros temas que la agrupación escribió para su nuevo álbum.

“Pero irónicamente la escribí como un adiós a todas las canciones que pensé que no escribiría porque no estaba segura de sí realmente estaba hecha para la industria [de la música]… o mi propio sueño americano”, comentó.

Y agregó: “Así que recuerdo haber escrito esa canción, salió tan rápido y estaba llorando en el piano y luego pensé, ya sabes, sólo se la voy a tocar a los chicos, pero no creo que pueda hacer otro álbum de nuevo. Y se la canté a los chicos y luego, efectivamente, me tocaron algo.”

Californian soil de London Grammar se tiene planeado llegue el próximo 16 de abril. Anteriormente ya nos habían compartido los sencillos “Baby It’s You”, “Lose Your Head”, “How Does It Feel” y la canción que le da título al álbum.

Te dejamos a continuación “America” e igual puedes pre-ordenar el álbum dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.