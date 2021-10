Lollapalooza continúa preparando su regreso y el día de hoy, las buenas noticias son respecto a su edición en Argentina.

Tras varias postergaciones, el festival ha confirmado que su próxima entrega se realizará del 18 al 20 de marzo de 2022 en el Hipódromo de San Isidro. Y agárrate, que la fiesta contará con un cartel de lujo encabezado por A$AP Rocky, Miley Cyrus, Foo Fighters y The Strokes.

Otros artistas que figuran en el line-up del Lollapalooza Argentina son C. Tangana, Jane’s Adicction, Phoebe Bridgers, Doja Cat, Martin Garrix, Jhay Cortez, King Gizzard and The Lizard Wizard, Marina y Ashnikko. Además de que también se incluyó talento local como Babasónicos, Él Mató A Un Policía Motorizado, Nicki Nicole, Bizarrap y Lucía Tacchetti.

Las entradas se pondrán a la venta el martes 16 de noviembre de 2021 a través de la red All Access. Pero ojo, que todos los que adquirieron tickets para la edición suspendida, podrán utilizarlas para estas nuevas fechas o bien, pedir su respectivo reembolso.

Por otro lado, Lollapalooza también liberó el cartel e información para su edición brasileña. Según se informó en Instagram, el festival llegará a São Paulo el 25, 26 y 27 de marzo de 2022 con un line-up muy parecido al de Argentina, pero con la presencia de Black Pumas y Caribou.

Mientras que para Chile, por ahora sólo se anunció que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo. Se espera que en los próximos días se revele el cartel, así que mantente al pendiente de sus redes sociales.

Foto de portada tomada del Facebook del festival.

