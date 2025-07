Lol Tolhurst, Playa Limbo y más Música en el Hay Festival

El Hay Festival celebra su aniversario 10 en México con una enorme serie de actos, en los que sin duda la música es un elemento indispensable durante este festival de escritura y pensamiento. Las figuras de la música que han pasado por este festival van de Patti Smith, Jarvis Cocker, Glen Matlock de Sexs Pistols, U- God de Wutan Clan, Café Tacuba, Andrea Echeverri y mucho más.

El programa musical de este año va del Hay Festival Querétaro va de esta manera:

El jueves 4 de septiembre a las 19:00 h, el divulgador musical Ramón Gener y Sopitas presentarán Historia de un piano, conmovedora novela que convierte a este instrumento en metáfora del poder redentor del amor, la amistad y la belleza. Cineteca Rosalío Solano.

El viernes 5 de septiembre a las 19:00 h, el músico Kevin Johansen y Liniers se encontrarán con la periodista Mariana H para presentar Es nuestra forma de comunicarnos, una charla inspirada en el disco Desde que te Madrid. Un diálogo donde la música y la ilustración convergen con humor en el Teatro de la Ciudad.

Viernes 5 de septiembre a las 21:00 Teatro de la Ciudad, Neneh Cherry —icónica por Buffalo Stance— conversará sobre su reciente biografía A Thousand Threads. La acompañarán la conductora y chef británica Andrea Olivier.

El sábado 6 de septiembre, a las 19:00 h en el Teatro de la Ciudad, el fundador de The Cure, Lol Tolhurst, presentará Gótico, su más reciente libro. Un viaje a las entrañas del movimiento postpunk y dark de finales de los setenta y principios de los ochenta, Tolhurst revive el espíritu de bandas como Siouxsie and the Banshees, Bauhaus, Joy Division y The Cure.

El sábado 6 de septiembre a las 21:30 h en el Jardín Guerrero, Johansen y Liniers regresan con un espectáculo en vivo donde la música y la ilustración se fusionan en tiempo real. Un concierto dibujado, o dibujos musicalizados: espontáneo, impredecible.

El domingo 7 de septiembre, a las 17:00 h en el espacio escénico del Museo de la Ciudad, con el productor Joe Boyd —conocido por su trabajo con Nick Drake, R.E.M. y Pink Floyd—, quien presentará And the Roots of Rhythm Remain. En esta conversación con Mariana H, compartirá un recorrido global por las raíces de la música moderna, marcadas por la esclavitud colonial, la migración y la evolución del disco de 78 rpm.

Domingo 7 de septiembre las 19:00 h en el Museo de la Ciudad, el músico mexicano Javier Ramírez, Cha!, el crítico británico Simon Reynolds, el comunicador Francisco Alanis Sopitas y el escritor Eduardo Rabasa conversarán sobre los libros que suenan, explorando cómo la música rebasa generaciones, géneros y fronteras, y cómo se convierte en literatura que vibra.

Domingo 7 a las 19:00 h en la Cineteca Rosalío Solano, se reunirán el músico Joselo Rangel y el compositor duranguense Lázaro Cristóbal Comala, acompañados por la escritora Elvira Liceaga. Conversarán sobre las emociones de subirse a un escenario, escribir canciones o plasmar sentimientos en palabras: vasos comunicantes entre la música y la literatura.

Domingo 7 de septiembre a las 20:30 h en el Jardín Guerrero, clausura musical a cargo de Playa Limbo, que con su mezcla de pop-rock, jazz y bolero, cerrará con broche de oro esta celebración de los 10 años del Hay Festival.

La décima edición del Hay Festival Querétaro se llevará a cabo del 4 al 7 de septiembre del 2025. Revisa el programa y adquiere tus boletos a un precio simbólico de sólo tengo $10.00 pesitos. (Sí leíste bien $10.00 pesitos).