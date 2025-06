Lol Tolhurst de The Cure y Neneh Cherry al Hay Festival

El Hay Festival cumple 10 años y para la edición 2023 incluye 150 participantes procedentes de 17 países, el proyecto Constelaciones Hay Festival, dos conciertos al aire libre en Jardín Guerrero, actividades en las siete sedes, así como en Tequisquiapan, Huimilpan y Pinal de Amoles; una exposición fotográfica en Jardín Alameda, el Hay Festival Joven, en las universidades queretanas; conversaciones del sur global y más novedades.

En la sección de música el Hay ofrece dos conciertos gratuitos al aire libre con los argentinos Kevin Johansen y Liniers . El concierto de cierre por Playa Limbo. Participa el legendario exbaterista de The Cure, Lol Tolhurst, con su libro: Gótico, que analiza dicha subcultura musical. La cantante y rapera Neneh Cherry llega con su biografía A Thousand Threads.

Joe Boyd, el productor musical artífice de grandes éxitos de Nick Drake, Pink Floyd y R.E.M., lleca con And the Roots of Rhythm Remain sobre las conexiones que moldean la música global.

El Hay Festival Querétaro celebrará su décimo aniversario del 4 al 7 de septiembre de 2025.