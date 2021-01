El productor y bajista de Sløtface, Lokoy, se ha unido con su compañero noruego Nils Bech para la creación de un nuevo sencillo titulado “Relay”.

Este track formará parte de Badminton, el nuevo material discográfico en solitario que el bajista lanzará el próximo 22 de enero a través de Propeller Recordings. Previamente ya también había dado adelantos con los sencillos “Both Eyes” y “A Mistake”.

Y hablando sobre la nueva canción, Lokoy explicó: “La letra me lleva al centro de un estadio enorme lleno de espectadores. Es justo antes de que vaya a correr una carrera de relevos y lamentó haberme apuntado.”

“Quería que esas imágenes reflejaran la inseguridad que a veces siento por mi propia apariencia y la constante comparación / competencia que tengo hacia mí y los demás a mi alrededor”, continuó. “Tengo una idea específica de cómo me gustaría que me vieran, pero a menudo esa idea no se adapta a la realidad.”

“La línea ‘siempre estoy huyendo de la repetición’, por ejemplo, se refiere a lo incómodo que es escuchar la propia voz o verse a uno mismo en un video”, comentó.

Y agregó: “Esto a menudo rompe con mi propia imagen de cómo estoy sonando y actuando. Creo que este sentimiento es bastante común y algo que experimenta mucha gente. Quiero aparentar ser tan bueno como los demás en la habitación, y cuando no puedo, se siente como una pérdida.”

“Relay” de Lokoy con Nils Bech ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Créditos foto de portada: Xin Lin.