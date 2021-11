En el año de 1983 se realiza el primer vuelo del transbordador espacial Challenger, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, anuncia el sistema de defensa conocido como Guerra de las Galaxias, se estrena la película El retorno del Jedi y Nintendo lanza Mario Bros, pero resulta que aquel año también hubo una gala del Pen Club en Norteamérica.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de un acontecimiento quizá de menor importancia en comparación de los de escala mundial, pero que aparece en la serie The Shrink Next Door, que produce Apple TV+ y que protagonizan Will Ferrell y Paul Rudd.

Resulta que en un episodio los personajes asisten a la gala del Pen Club -una organización internacional de escritores- y en la ceremonia llevan a una banda a tocar covers. Y el grupo elegido son, nada menos, que los Local Natives, que aparecen haciendo un set y en el que destaca el enorme tema de Roxy Music: “More than this”, una canción memorable del extraordinario álbum Avalon, editado un año antes de la gala que nos ocupa.

Además de la versión del inmenso tema de Brian Ferry y compañía, Local Natives se acercan a otros tres temas emblemáticos de aquel momento: “I’m Not in Love” (10cc), “Right Down the Line” (Gerry Rafferty)” y “I Keep Forgettin’ (Every Time You’re Near)” (Michael McDonald).

De esta manera, la banda de California, integrada por Taylor Rice, Kelcey Ayer, Ryan Hahn, Matt Frazier y Nik Ewing, vuelve a aparecer en escena tras editar el año pasado el Ep Sour Lemon, que incluye la participación de Sharon Van Etten, precisamente en “Lemon”.

Lo más reciente que hemos sabido de Local Natives es el remix de “Bed Head” para el Ep de Manchester Orchestras, titulado The million masks of God: the remixes.

De momento, el acudir a una canción tan hermosa y sofisticada como “More than this” nos ha traído de regreso a Local Natives, una banda a la que le falta dar el salto de calidad definitivo.

También te puede interesar: Constant Smiles: indie folk y un masaje para el alma