Lobo Gris se inspiró para esta canción, titulada ‘El Artista’, en las declaraciones de la maestra Susana Baca, durante las marchas en noviembre por el régimen autoritario de Manuel Merino, donde fallecieron los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado ejerciendo su derecho ciudadano a la protesta.

El adelanto del nuevo álbum de Lobo Gris, “El Artista” es una canción que analiza el estado de la música como expresión del momento que vivimos en la historia, donde levantar la voz para defender causas justas y generar cambios sociales es sumamente importante. Esto se da en contraposición a aquellos artistas a los que solamente les interesa el crecer sus números en redes sociales, sin dar un mensaje de fondo, que no necesariamente tiene que estar en las letras de la música que realizan, pero sí en acciones y momentos donde es importante el reconocernos como animales políticos.

Susana, a quien se puede escuchar en la canción insta a que los artistas sean la voz de su momento, la voz de su historia. Así, es que nace ‘El Artista’ como canción.

“Muchos artistas usan máscaras, no son realmente ellos frente a las redes sociales e incluso otros se llaman apolíticos a sí mismos, como si esa fuera la manera de funcionar en nuestro medio. Yo creo que están equivocados y que la honestidad frente al público con las ideas y aquellas experiencias que inspiran las canciones, es algo que no se puede fingir. Siento que la audiencia no es tonta y siente realmente cuando algo es impuesto y cuando algo es honesto, más aún cuando se tratan temas de cambio social. Por ello, parte del concepto de este tema es usar una máscara de lobo, para luego librarnos de ella, y brindar una visión más esperanzadora de lo que la música puede realmente generar en nuestra sociedad“, dice Gustavo de la Torre Casal, usando el alias de Lobo Gris como músico, a quién seguro conocerás por ser un reconocido director de videos que ha trabajado con proyectos como Gepe o Café Tacvba.

