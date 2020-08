La mezcla de sonidos influenciados por el new wave, art rock y grunge-pop dan vida al imaginario sonoro del nuevo disco de Liza Anne, una artista independiente innovadora y con conciencia de la salud mental.

El 24 de julio, en medio de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, Liza Anne lanzó Bad Vacation, un disco divertido que busca fomentar la salud mental con letras irónicas que se desdoblan a metáforas sobre las peores vacaciones de verano que coyunturalmente el tema cae como anillo al dedo.

La artista se sometió a una terapia intensiva que condujo a cálculos dolorosos y valiosas epifanías para salir del pánico y la ansiedad, escribiendo odas a la autonomía, el respeto propio y a quién quería ver en el espejo.

Con unos cuantos días de haber lanzado el disco me conecto telefónicamente con Liza Anne, quien recientemente luego de vivir en Tennessee, se dio un tiempo para volver a su natal Georgia, y así estar al pendiente de su familia, quienes le alegran estos días, luego de vivir en un fatídico encierro de meses en Nashville.

-¿Qué tanto ha cambiado Elizabeth, la persona detrás del personaje de Liza Anne entre el disco pasado y Bad Vacation?

Es una buena pregunta, dejame ver, creo que con mi disco anterior, fue la primera vez que me sentí lo suficientemente fuerte y valiente como para tomarme un tiempo, ey ver por qué mi cerebro estaba tan pesado, así comencé a ver cómo lidiar con mi ansiedad y mi trastorno depresivo.

Estaba por primera vez en la historia, sin ningún estigma que se asociara a mis problemas. Estaba explorando esa parte de mí mismo. Y pensando entre entonces y ahora, el explorar esas partes más pesadas, me dio la capacidad de liberarme y sentir que activa, incluso en los momentos más complicados en medio de un derby emocional con muchos medicamentos.

Sentí que yo era buena y estaba bien, llegaron colores y luz a mi vida, así como también calma y caos, con muchas otras cosas que creo que no hubiera sabido cómo experimentar si nunca me hubiera preocupado por mi salud mental.

-Este año lanzaste primero “I wanna be there”,“Change my mind” y después vino el disco completo con este concepto de Bad Vacation ¿Hay alguna interconexión entre estas grabaciones?

Sí, justo estas tres canciones representan sónicamente tres estados de ánimo dentro de estas vacaciones del fin del mundo, son tres puntos de vista que tienen que lidiar con lo mismo, con estar cerca de gente y cómo se siente, como se siente el crecer con tus amigos, el que se siente ser un ser humano creciendo, y el estar abierto al cambio, así que estas tres canciones representan tres extremos de lo que significan estas vacaciones.

-La idea de la canción “Bad Vacation” es muy divertida, pero también hace mucho sentido en estos momentos por la pandemia ¿cómo desarrollaste este concepto? (acá puedes checar la letra de la canción)

Me encanta que la gente se dé cuenta de que es una canción divertida, pero tiene su parte seria. Cuando la escribí fue como si realmente quisiera crear esta mirada satírica de lo que sucede cuando estás saliendo de una situación realmente dolorosa y estás pensando en lo terrible que fue, y también estás emocionado de irte y no saber de nada más.

Al lanzarla en medio de la pandemia primero fue como “Oh, Dios mío, este es un momento terrible para lanzar esta canción”. Y luego creo que mi madre dijo: “No, este es el mejor momento para lanzar esta canción, literalmente todos estamos en unas malas vacaciones en este momento”.

Este puede ser el himno del 2020, tiene mil interpretaciones, yo la escribí saliendo de una relación, y de cierta forma es el mismo sentimiento que estamos teniendo con todo esto, espero que le pueda ayudar a alguien allá afuera, porque el verdadero significado de “Bad Vacation” es salir de ese estado de estar en unas malas vacaciones.

-Ya que estamos hablando del significado de esta canción, por favor, platícame la historia detrás de “I Shouldn’t ghost my therapist”:

Bueno pues es porque básicamente me le he sordeado a muchos terapeuta en mi vida. Por fortuna ahora tengo un terapeuta realmente bueno, al que no pienso ghostearlo.

Pero cuando estás creciendo y vas a terapia, te enfrentas a un momento en el que hay que empezar a trabajar realmente, y enfrentarte a ese trabajo emocional es muy difícil. No es fácil retroceder y mirar las cosas que duelen e intentar convertir el trauma en crecimiento.

Pero esta canción me hizo bien, me dejó mapear todos los caminos para descubrir, así hice otra canción para mi misma, diciéndome voy a bajar el ritmo, y voy a aprender a ser mi propia mejor amiga.

Creo que esta versión de las vacaciones sería una especie de exploración en la que la torpeza va en aumento y no debería ser así. Mi terapeuta estaba como, está bien, esto es como tenemos que intensificar. Podemos ser siempre mejores.

-Anoche diste un concierto virtual en pro de la salud mental ¿cómo fue para ti tomar la iniciativa de empezar con esta causa?

Bueno me di cuenta que es un viaje que no termina, uno no se despierta un día y dices estoy sano, ya lo sé todo y soy una persona sana emocionalmente, para mi la salud mental es un viaje para ver cuánto perdón puedes tener por ti mismo, cuánto perdón puedes tener por los otros, y que tan suave puedes llegar a ser.

Así que creo que para mí, tomar la iniciativa no es todo lo que puedo hacer, es hacer más. ¿Cuánto puedo mirar mi espacio interno y hacerlo mi espacio? Porque muchas veces realmente no podía ser amable con otras personas.

No tengo a mi alrededor gente que haya despertado con la sanación mental, pero realmente estoy viendo dentro de mí, descubriendo cómo cambiar ese diálogo y ser amable conmigo mismo, y ser un estímulo para hacer un cambio, el tomar la iniciativa de cuidar mi salud mental fue parte del crecer y ser amable con este proceso.

-Vi que lanzas este disco en un hermoso vinilo blanco ¿cómo escogiste este color?

Ay que bueno que te gustó, el vinil estará en blanco, amarillo, naranja y verde, creo que fue muy al final de hacer Bad Vacation, creo que estábamos haciendo el tracking y ahí me di cuenta que sentí que la vida tenía color de nuevo, fue algo loco, puede parecer muy dramático, pero, realmente fue como si me hubiera metido en mí mismo.

Había excavado todas estas cosas dolorosas y me di el don de la claridad nuevamente, solo porque procesé las cosas más difíciles y las saqué de mi sistema.

Así que de esa manera decidí que tanto el disco, los viniles y todo lo que hubiera alrededor tenía que ser colorido, que mostrara esa claridad y esa plenitud de color y solo la ligereza que puede surgir cuando caminas, como incluso en las dificultades reales, ya sabes. Así que de ahí vienen todos los colores.

Realmente toda la línea de merch diseñada para este disco es fabulosa, puedes encontrar lo normal como playeras y tote bags, pero también hay pelotas de playa, toallas, thermos, y el disco está editado en vinilo, cassette y CD, obvio lo puedes encontrar en todos los formatos digitales, y sigue el ejemplo de Liza Anne, preocupate por tu salud mental y aunque haya que caminar un sendero que puede parecer doloroso, el resultado traerá más alegrías a tu vida.