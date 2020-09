Killsound Productions es una empresa mexicana que apoya a bandas subterráneas locales y foráneas, y en esta ocasión ha firmado a un proyecto nuevo, aunque con buenas credenciales, llamado Living Darkness. El quinteto ofrece un Heavy Metal moderno con buenas ideas y un sonido bien cuidado que les abrió la puerta para firmar con el sello californiano Metal Assault Records. Su disco debut estará disponible a partir del 9 de octubre, y para calentar motores, este 15 de septiembre editaron el sencillo “Evil Embrace”.

Se trata de 42 minutos de música enmarcados en un compacto que llevará por nombre The Bishop (El Obispo), que es al mismo tiempo el nombre del personaje-mascota con el cual la banda comenzará a recorrer su camino. Por lo pronto, su mensaje es de inclusión, algo que por extraño que parezca no suele ser el común denominador en el metal. Bajo la frase “somos Living Darkness, y tú también”, la banda deja en claro que su idea es recorrer un camino acompañados de otros metaleros que sientan su música, en lugar de ofrecer la visión más comúnmente difundida de hacer música para uno mismo y si le gusta a alguien más, mejor.

Con respecto a su adhesión a Metal Assault Records, la banda dijo que se sentía:

“totalmente entusiasmada. Queríamos formar parte de unos ello que no solo nos permitiera ondear la bandera del metal sino que también nos permitiera ser quienes somos como entidad de músicos creativos. Esperamos que The Bishop plantó una semilla en el cerebro de nuestros escuchas. Si bien nos consideramos una banda de Heavy Metal, también hemos creado un mundo musical en el cual podemos ponernos un poco thrasheros en temas como “Swimming in a grave e Evil embrace” por ejemplo, al tiempo que otros como “Delusion” y “Lood on Fire” son más melódicos. Somos una de esas bandas que puede tener diferentes sonidos metaleros y mantener al mismo tiempo un sonido propio”.