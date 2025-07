Live Aid: a 40 años de que el rock buscara salvar a Etiopía

La navidad de 1984 se vería invadida por un coro que decía: feed the world, let them know it’s Christmastime. De las bocinas de la radio se escuchaban las voces de Sting, Boy George, Bono, Simon Le Bon, Paul Young, Tony Hadley y Paul Weller entre otros. Esta pléyade de cantantes pop convocada por Bob Geldof, era la respuesta a la hambruna que sufría Etiopía en aquel momento. Las ganancias obtenidas por la venta de aquel sencillo irían directamente a tratar de ayuda humanitariamente a aquel país del continente africano. El tema compuesto por Geldof con la ayuda de Midge Ure se convertiría inmediatamente en número uno en Reino Unido. Sin embargo, no sería suficiente para la magnitud del problema.

El siguiente año, Geldof, con agenda telefónica en mano, se dedicó a convocar a solistas y bandas para una tarea mayor: un concierto masivo para reunir, a través de donaciones, la mayor cantidad de dinero para tratar de salvar a niños y adultos en Etiopía. Aquellas llamadas y pactos de palabra se convertirían en lo que para muchos es el concierto más importante en la historia del rock, Live Aid.

El sábado 13 de julio de 1985 sería la fecha en la que en ambos lados del Atlántico el rock mostraría su cara humanitaria al mundo. En Londres, Status Quo comenzaría la jornada con la emblemática “Rockin´all over the world”, para dar paso a gente como The Style Council, Boomtown Rats, Ultravox, Spandau Ballet, Sade, Sting, U2, David Bowie, la épica actuación de Queen, Elton John, y el cierre con Paul McCartney. Por otra parte, en Filadelfia desfilarían actos como Joan Baez, Madonna, Thompson Twins, Bryan Adams, Duran Duran, Eric Clapton, Pretenders, Neil Young, Black Sabbath, Led Zeppelin (con Phil Collins que voló en el Concorde para estar en los dos conciertos), Judas Priest y Bob Dylan.

Ese día en México se transmitió por la noche un resumen de las actuaciones más importantes, la televisión abierta no podía ser ajena a un acontecimiento de esta magnitud, que con los años daría pie al nacimiento del Día internacional del rock. Designación bien merecida para algunos pero polémica para otros porque, ¿qué hay más allá de lo que vemos en las pantallas sobre el mítico concierto de hace 40 años? En aquel momento el siempre polémico Morrissey declaró que el evento era simplemente un desfile de estrellas venidas a menos, que el problema se podía resolver desde el mismo gobierno que se había aprovechado del continente africano por siglos.

Por otro lado, Midge Ure, que no sólo había sido parte de la producción de “Do they know it’s Christmas”, se comprometió a supervisar personalmente que la ayuda llegara a su destino y viajó a Etiopía sólo para comprobar que la situación era mucho más grave y dramática de lo que se veía a través de la pantalla de televisión. Ahí descubrió la corrupción y el abuso de quienes aprovecharon de la desgracia para lucrar con ella. Decidió crear un fideicomiso que sigue hasta hoy para ayudar, en la medida de lo posible, no sólo a la gente de Etiopía, sino también a algunas comunidades de migrantes de otras regiones para la búsqueda de una vida más digna. “Es una labor muy pequeña ante la enormidad de la desgracia, pero si una sola familia logra salvar su vida, para nosotros es el logro más grande del universo” ha declarado Geldof recientemente.

Live Aid sería un punto de quiebre para la historia del rock, donde se demostró su capacidad de convocatoria y su importancia dentro de la cultura mundial contemporánea. Fue también el canto de cisne para algunos artistas de aquel momento, los cuales se enfrentarían al cambio de tendencias y modas. A 40 años de Live Aid, sus ecos siguen reverberando en la memoria colectiva, algunos celebrando con alegría y otros recordando con inquietud e incomodidad, como lo hizo aquella frase que Bono se negaba a cantar: thank God it’s them instead of you.

*También te puede interesar: Los Rolling Stones rescatan gema del 68