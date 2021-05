Little Simz nos regala “Woman“, un nuevo adelanto de su disco Sometimes I might be introvert. Alzando la voz a favor del empoderamiento femenino, en este sencillo participa Cleo Sol, con quien la de “Introvert” ya había trabajado en el tema “Selfish”.

Dejando a un lado las crisis sociales y personales, la británica da un giro temático y presenta “Woman” (bajo la producción de Inflo), una carta de amor a las mujeres, así como una oda a la elegancia. La gran novedad: fue la propia Little Simz quien dirigió el vídeo para la canción, y su debut tras las cámaras no pudo ser más significativo; rodeada de mujeres poderosas, desinhibidas y glamorosas (Jourdan Dunn, Joy Crookes y Denai Moore son algunas de ellas).

Cada mujer que aparece en “Woman” representa a una persona importante en la vida de Little Simz (por ejemplo, sus primas Paij y Caroline, su amiga la modelo Sienna King, o Zeze Millzand y Kesewa Aboah). Es así como se conforma todo un frente consciente y poderoso donde la hermandad impera, todo al tiempo que las rimas fluyen entre coreografías que realzan la majestuosidad de la mansión donde fue grabado el video.

“Amo cuando veo a mujeres hacer lo suyo mientras se ven impecables; ¡vivo para eso! Es inspirador; quiero darles las gracias y celebrarlas”. De este modo Little Simz se refiere a su más reciente creación. Un trabajo que sin más preámbulos te presentamos: