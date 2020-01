La banda sueca de música electrónica Little Dragon se encuentra trabajando en un nuevo disco y lo celebraron estrenando el sencillo “Hold On” con un track list de once canciones más que formarán parte del álbum completo.

Así es, la banda Little Dragon volverá esta primavera con un nuevo disco titulado New Me, Same Us, mismo que llega tres años después del álbum “Season High”. Este llegará el 27 de marzo, la colección de 11 pistas marca el primer esfuerzo de la banda para traernos un nuevo álbum de la mano de Ninja Tune Récords, el sello independiente es conocido por tener artistas como Peggy Gou, Young Fathers y Bicep.

Little Dragon adoptó un nuevo enfoque diferente para escribir el LP. Recordemos que la banda estuvo concentrada en ofrecernos sencillos esporádicos pero nos llenaron de presentaciones alrededor del mundo y es por fin este 2020 que se dedicarán de lleno a su nuevo álbum.

La banda comentó: “Este álbum ha sido nuestro álbum más colaborativo para nosotros hasta ahora, cosa que suena raro si consideran que llevamos haciendo música juntos todos estos años, pero hemos trabajado en ser honestos y encontrar el coraje para dejar nuestros egos detrás y ser partícipes de algo aún más grande”.

Producido por ellos mismos y grabado en su estudio en Gothenburg. “New Me, Same Us” nos muestra lo que nos espera con el sencillo “Hold on”. La banda afirmó que este primer sencillo está les salió del alma. También comentaron que el lanzamiento del álbum vendrá acompañado de un tour que dará inicio en Marzo del cual sólo abrieron fechas dentro de USA y Canadá esperemos podamos verlos visitar México muy pronto.