Muere Lisa Loring, actriz que interpretó a la primera Wednesday

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz falleció en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank, por complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta. “Se fue en paz con sus dos hijas [Vanessa y Marianne] cogidas de la mano”, dijo su hija Vanessa Foumberg.

Lisa Loring comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a los 3 años de edad como modelo. Su primera aparición en la televisión fue en 1964 durante un episodio de Dr. Kildare y ese mismo año se catapultó a la fama con el papel de Wednesday Addams en la primera adaptación televisiva de Los locos Addams.

Además, Lisa Loring formó parte del elenco de producciones como As the world turns y Barnaby Jones, así como también tuvo cameos en Fantasy island y The girl from U.N.C.L.E. Su último trabajo en pantalla fue en 2015 para el filme Doctor Spine.

Recientemente Jenna Ortega, quien protagoniza el nuevo spin-off de Netflix, reveló que le rindió homenaje a Loring con la escena del baile. “Hice un poco del shuffle que hace ella”, explicó.