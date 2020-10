Hugh Hardie publica su segundo EP del año titulado Learning To Fly. Un disco de jazzy drum and bass en colaboración con DJ Marky & Cimone.

Hardie es uno de los mas interesantes artistas de Hospital Records que sigue ofreciendo soul, jazz y drum and bass.

Lo de Hardie es liquid drum and bass con propuestas vocales angelicales. Tras su tercer álbum publicado este 2020, 7 tunes in 7 days, lanza al mercado este EP. Cuatro temas con unidad sonora, atmosférica y rítmica del que sobresale este Said & Done.