Un ídolo del fútbol está incursionando en el mundo digital, pues el deportista ha anunciado que su propia colección de Non fungible tokens (tokens criptográficos) estará disponible en una subasta para que cualquier fanático adquiera un pedacito del crack futbolero.

Bajo el nombre de The messiverse, dicho anuncio llego justo después de que Leonel firmará un nuevo contrato con la selección de Barcelona, lo que merecía un festejo titánico. Irónicamente, con los nuevos avances digitales, la mejor forma es ampliando tu huella en internet.

De acuerdo a la información, serán 4 los NFT que serán subastados el próximo 20 de agosto a través de un evento en línea en el portal Ethernity Chain. Cada una de estas piezas de colección digitales retratan al jugador en algún momento importante en su trayectoria como futbolista.

Pero, para que escojas tu favorita, te dejamos el listado: Man from the future, pieza que celebra los 750 primeros goles de Messi pero usando un atuendo tecno digno de la venta. Worth the weight, obra que nos muestra al argentino cargando un balón al puro estilo de Atlas. The king piece, creación donde tenemos a Leonel usando un atuendo medieval. Por ultimo, la cuarta pieza no tiene ninguna descripción por el momento, por lo que suponemos que será revelada en la subasta.

Ve rompiendo el cochinito, que estas piezas estarán altamente demandadas y seguramente los precios serán estratosféricos. Sin embargo, aunque los NFT llevan varios meses siendo tendencia, cada día que pasa continúan siendo sorprendentes, pues se tratan de piezas únicas e irrepetibles; lo que está creando una revolución en el arte digital.

Crédito foto de portada: Instagram Leonel Messi