L´Impératrice: “No importa qué tecnología se use si hay un ser humano detrás de ella”

Consentidos del público mexicano, los franceses regresaron este año para continuar con la gira de Pulsar (2024), disco que los vuelve a colocar como protagonistas del universo dance a nivel mundial. L´Imperatrice anda en plan de tripulación galáctica y así aterrizó en el Pepsi Center para brindar un concierto lleno de energía y baile. Platicamos con la banda días después de su actuación, y nos dio pormenores de su estado actual.

¿Cómo es el día siguiente después de un gran concierto?

Achille. Por supuesto es más relajado, siempre hay una presión previa a un show. Existe un estrés antes de salir al escenario, pero la verdad es que estamos muy contentos, el público fue maravilloso, siempre es un gusto regresar a México.

¿Cuidan los excesos de la fiesta después del show?

Charles. Bueno, eso depende del equipo y del día. Estamos de gira y hay que mantener ciertas cosas bajo control.

¿Su setlist depende del público ante el cual se van a presentar o utilizan el mismo para toda la gira?

Hagni. Cuidamos mucho los detalles, así que nos apegamos al mismo setlist durante toda la gira. Nuestros shows son como contar una historia, buscamos transmitir distintas emociones en diferentes momentos. Hasta el momento nos ha funcionado porque sentimos la energía y la respuesta del público de una manera muy positiva.

¿Qué tal han funcionado las nuevas canciones durante en directo?

Hagni. Muy bien. Tenemos seis canciones del nuevo disco en nuestro setlist, además de una intro. Ha sido importante que la gente las haya recibido igual de bien que las de nuestros discos anteriores. No sabemos si se convertirán en nuevos clásicos de la banda, pero hasta el momento la reacción de la gente ha sido maravillosa.

Tienen un calendario bastante lleno este año, ¿cómo se preparan física y mentalmente para esto?

Charles. No tenemos mucho tiempo para pensar en eso. Si ves nuestras fechas de conciertos podría parecer un trabajo agotador, lo mejor es tomarlo como viene, concierto tras concierto, fecha tras fecha. Es importante sentirse motivado para que el cuerpo y la mente sigan el flujo de energía.

Hagni. Nos ha pasado que tenemos hasta cuatro conciertos seguidos, estamos hablando de un derroche de energía importante, pero luego pensamos en lo afortunados que somos al tener este estilo de vida y esta profesión. Sí, hay momentos de cansancio, pero una vez en el escenario la energía del público nos retroalimenta de una manera increíble.

Su versión de “Aerodynamic” Daft Punk se ha vuelto viral en las redes.

Charles. Estamos muy contentos con la respuesta de la gente. No sabíamos que se había vuelto viral, la música de Daft Punk es increíble. Nos encanta esta canción, y el momento del solo de guitarra es un highlight cada noche durante nuestros conciertos. La gente disfruta muchísimo.

¿Qué destacarían de la música de Daft Punk?

Charles. En 2001, cuando lanzaron Discovery, muy poca gente era consciente de la cantidad de referencias musicales de las que estaban hechas sus canciones. Me refiero a la cantidad de samples de canciones famosas, sobre todo de la época disco. Me encanta el color que ponen en sus canciones. Son muy eficientes y al mismo tiempo muy pegadizas, pero sobre todo nunca son cursis.

¿Son conscientes del éxito y la importancia de la música dance francesa a nivel mundial?

Charles. Sí, sabemos del legado y la importancia de haber creado el french touch. Ha sido un factor clave para que la música de nuestro país haya traspasado las fronteras. Es increíble cómo una música que estaba hecha para clubes alternativos se haya convertido en algo tan popular en todo el mundo. Ahí tienes el nuevo disco de Justice y su gran recibimiento a nivel global. Esto nos permite a otros proyectos tener un canal de difusión más abierto. Sabemos de dónde venimos y de la calidad de nuestra música.

¿Por qué la música dance está fuertemente ligada a la electrónica?

Hagni. Me parece que tiene que ver con la música que empezaron a hacer algunos artistas de manera solista, donde ya no era necesario utilizar una banda completa para producir una canción. Esto viene desde los años 80, cuando la tecnología empezó a permitir este tipo de creaciones. Obviamente en los 90 este tipo de formatos se volvieron más populares.

¿Cuál creen que sea el futuro de la música dance?

Hagni. Lo que nos gustaría, y de alguna manera lo estamos haciendo, es que las bandas toquen música electrónica y que no todo se quede solamente entre DJ’s o productores. Un DJ no tiene la misma energía que una banda tocando instrumentos reales en vivo. No digo que sea mejor o peor, pero es verdad que la gente baila de manera diferente cuando ve a una banda ejecutando sus instrumentos en vivo. No importa qué tecnología se utilice siempre y cuando haya un ser humano detrás de ella.

