Lime Cordiale: “Si quisiéramos ser millonarios estaríamos en el negocio de las bienes raíces”

Siguiendo con la tradición pop australiana, los hermanos Oliver y Louis Leimbach han creado un universo donde mezclan humor, melodías y efectivos hooks bajo el nombre de Lime Cordiale. Universo donde la diversión está garantizada bajo sus explosivas actuaciones en vivo. Por eso su próximo show el viernes 28 de marzo en el Foro Puebla de la Ciudad de México es simplemente imperdible. Aprovechamos un descanso previo a su actuación en Phoenix para platicar con Oliver, a pocos días de su visita a nuestro país.

Comenzaron en el 2009 pero su álbum debut se editó hasta 2017.

Es verdad, aunque lanzamos sencillos y algunos EP’s antes de nuestro primer álbum. Para ser honesto, grabar es un proceso caro, además creo que nos gustaba la idea de experimentar con nuestro sonido, por eso grabamos sólo unas cuantas canciones cada determinado tiempo. Por supuesto que llegó un momento en que nos sentimos con confianza de lanzar un disco completo, sentimos que habíamos encontrado nuestra propia personalidad. Otra razón de peso fue que estábamos en un sello independiente, tuvimos que irlos convenciendo poco a poco de que nuestra música valía la pena para que pudieran producirnos un álbum completo.

Están girando con Enough with the sweet talk (2024) su más reciente disco, a la distancia ¿qué le cambiarían si pudieran hacerlo?

No le cambiaría nada para ser honestos, aún nuestras primeras grabaciones me dan un poco de pena y no me dan tanto orgullo mostrarlas, pero les estoy muy agradecido porque ellas fueron construyendo lo que somos ahora. Los discos son la fotografía de las decisiones que tomamos y sólo nos queda asumir las consecuencias y los resultados. Los defectos están ahí por alguna razón, nos hacen especiales también.

¿Prefieren ser una gran banda en el álbum o ser una gran banda en vivo?

Es una pregunta con truco, ahora mismo estamos tocando mucho en vivo, yo diría que demasiado. Estamos en un momento muy bueno, pero curiosamente tenemos unas ganas enormes de volver al estudio. Intentamos escribir canciones y grabar algunos demos mientras estamos de gira, algo difícil porque el tiempo está muy limitado entre el transporte, la prueba de sonido y los conciertos. El estudio y los conciertos son cosas muy unidas, si grabas una canción es muy importante ver la reacción de la gente, porque puedes grabar una canción y ver tus números en las diferentes plataformas de streaming, y aunque sean muy buenos, no es una cosa que puedas palpar; cuando estás en el escenario realmente sabes si tu música está conectando.

Por otro lado, ahora mismo hay un montón de conciertos, se ha vuelto un ámbito de mucha competencia. Noto que los shows se agotan en el último momento. Esto pone nerviosas a las bandas y a los productores, pero al final los fans van y llenan los venues. La gente ha valorado más las experiencias en vivo después de la pandemia. Se ha demostrado el gran impacto que tiene la música en directo, más allá de TikTok.

Acaban de estrenar el video de “Love is off the table”, donde combinan muerte con humor.

Es muy difícil para nosotros hacer videos serios porque nos encanta divertirnos. Aún en canciones oscuras, siempre buscamos el lado divertido de las cosas. En “Love off the table” hablamos de un rompimiento amoroso, por eso la historia empieza desde un ataúd, pero después la historia toma un camino desenfadado. Es el reflejo de cómo somos nosotros y de nuestra música.

Australia tiene un legado de grandes grupos con grandes hits, desde Men at Work, INXS, The Church, Nick Cave y Cut Copy hasta Tame Impala.

En este álbum tenemos una canción llamada “Colin” inspirada en Colin Hay, de Men at Work. Aunque la letra no habla precisamente de él, sí hay una influencia. Tuvimos la fortuna de contar con su voz al final de la canción. Es un gran tipo, una figura de la música. Te puedo decir que la industria de la música en Australia no es tan grande como lo es en Estados Unidos o Inglaterra, Realmente hay un sacrificio si te quieres dedicar a hacer música, es muy difícil poder hacer dinero de verdad. Si quisiéramos ser millonarios estaríamos en el negocio de las bienes raíces, si comparamos lo que trabajamos en la música, seguramente nos iría muy bien económicamente.

Por otro lado, hay un síndrome muy común de los australianos que tiene que ver con el éxito de los demás, cuando vemos que a alguien le va bien, tratamos de bajarlo. No es algo bueno en lo absoluto, pero eso habla de que existe mucha competencia, quizá eso haga que haya muy buena música. Además, procuramos que la música no sea tan comercial de una manera obvia, buscamos que sea cool hasta cierto punto.

¿Qué tan difícil es estar en una banda con tu hermano?

Es verdad que peleamos y discutimos. Te diría que somos muy buenos en eso. Sin embargo, sabemos estar bien después de una discusión. Estamos conscientes de que el grupo es algo ajeno a nuestra relación como hermanos. No llegamos a los niveles de los Gallagher por ejemplo. Ante todo, está nuestra familia.

Estarán muy pronto en la Ciudad de México.

Sí, hay mucha emoción. Ha sido un tour fantástico, y seguro que el concierto en México no va a ser la excepción. Pondremos todo de nuestra parte para que así sea.

