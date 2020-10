Como un nuevo adelanto de su álbum debut, Hey u x, BENEE estrenó el sencillo “Plain”, para el que contó con la participación de Lily Allen y Flo Milli.

Esta nueva canción, según mencionó BENEE en un comunicado, trata de ver cómo un viejo amor avanza: “Quería convertirla en una canción que alguien pudiera escuchar cuando descubra que su ex está con alguien nuevo.”

“La sensación apesta, así que quería que ‘Plain’ te hiciera sentir como si tuvieras la ventaja. Lily y Flo Milli tienen un descaro genial ¡y sus versos realmente elevaron la canción!”, agregó.

“Plain” es el cuarto sencillo que BENEE lanza de su nuevo álbum debut Hey u x. Anteriormente ya también había compartido “Snail”, “Night Garden” con Kenny Beats y Bakar y “Lownely”, un remix acústico de su éxito “Supalonely” con Gus Dapperton.

Hey u x de BENEE se tiene previsto llegue a nosotros el próximo 13 de noviembre. Y además de la colaboración con Lily Allen y Flo Milli, también se incluirá una con Grimes, Mallrat y Muroki.

Tracklist Hey u x:

1. Happen To Me

2. Same Effect

3. Sheesh feat. Grimes

4. Supalonely feat. Gus Dapperton

5. Snail

6. Plain feat. Lily Allen & Flo Milli

7. Kool

8. Winter feat. Mallrat

9. A Little While

10. Night Garden feat. Kenny Beats & Bakar

11. All The Time feat. Muroki

12. If I Get To Meet You

13. C U

Créditos foto de portada: Harry Were.