Lil Wayne compartió en sus redes sociales un par de videos que anuncian que está de vuelta con una nueva producción.

Luego de que en diciembre se viera envuelto en una serie de problemas legales, cuando su avión privado fue detenido por supuestamente transportar drogas y armas, el rapero comienza el año con este nuevo trabajo en la música.

El título del álbum es Funeral y ya podemos ver adornando con este nombre las portadas de sus redes sociales.

Welcome to the funeral, yeah, closed casket as usual