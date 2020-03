Este fin de semana Lil Uzi Vert editó su esperado segundo álbum de estudio, Eternal Atake, a la par, publicó un video especial para You Better Move, el quinto track del material.

Con el video de You Better Move puedes vivir una experiencia inmersiva 360, tan sólo pon tu teléfono en horizontal, activa la opción RV, móntalo en un visor de realidad virtual y explora los paisajes del universo que inspiraron a Eternal Atake.

Te lo dejamos acá abajo pero toma en cuenta que si no tienes a la mano estos dispositivos no podrás ver nada concreto, ni en la pantalla de tu computadora ni en la pantalla desnuda de tu celular.

Un dato curioso de You Better Move es que incluye un sampleo del juego de Windows 200 3D Pinball – Space Cadet. El beat fue producido por Brandon Finessin (Working On Dying).

Eternal Atake sigue al ganador de doble platino Luv Is Rage 2 de 2017. Symere Woods, nombre real de Lil Uzi Vert, es calificado como uno de los raperos más prolíficos de nuestra época y su nuevo álbum ya está siendo destacado por la crítica internacional como uno de los mejores del año.

Lil Uzi Vert, no estuvo inactivo en este tiempo entre Luv Is Rage 2 y Eternal Atake, ya que colaboró con otros raperos en sus producciones, por ejemplo en el álbum So Much Fun (2019) de Young Thug.

Escucha Eternal Atake en todas las plataformas de streaming.