Durante la 62 entrega de los Premios Grammy ayer por la noche, Lil Nas X y Nas sorprendieron al público interpretando un nuevo remix de la canción Rodeo. Esta originalmente es del rapero americano Lil Nas X acompañado de Cardi B, sin embargo en este renovada versión, Nas toma el lugar de la cantante.

Aunque en realidad, el cambio en cuanto al sonido no es tan grande, en esta nueva colaboración, Nas reemplaza la parte de Cardi B con sus propios lyrics: I might spin the block on 12 horses/Buy the block and get a boss bitch/Grown man, but when the Henny hit/I might Milly Rock then get up off it.

Acerca del nuevo remix, Nas comentó:

Yo lo vi romper barreras con el country y hip-hop, y creo que eso es un evento histórico. Tantos años de diferencia y hacemos lo mismo ¿sabes? Sólo que es un estilo diferente.

Rodeo forma parte del álbum debut de Lil Nas X titulado 7, el cual fue lanzado en junio de 2019 y lo llevó a estar nominado a seis premios Grammy. Finalmente el rapero ganó en las categorías de Best Music Video y Best Pop/Duo Group Performance por su interpretación de Old Town Road con Billy Ray Cyrus.

De igual forma, durante la ceremonia Lil Nas X hizo un performance de Old Town Road nuevamente acompañado de Nas, y junto con la participación del grupo coreano BTS, Mason Ramsey, Young Thug, Billy Ray Cyrus y Diplo tocando el banjo.