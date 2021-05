Lil Nas X tuvo una explosiva presentación en el programa de televisión de Jimmy Fallon, donde también tuvo una entrevista y reveló varios detalles sobre su próximo disco: Montero.

Durante los últimos meses el artista ha estado promocionando de forma exhaustiva su siguiente disco de estudio, el cual promete ser uno de sus mejores trabajos hasta el momento en su carrera y como parte de esta promoción se presentó en The tonight show.

Montero está planeado para llegar a todo el mundo durante el verano de este año, durante su charla con Jimmy Fallon el rapero comentó que tan importante es este álbum para el y todo lo que representa: “Es honesto, soy 100% yo. La última vez con mi EP 7 interpreté a tantos personajes”.

Hablando sobre qué esperar de Montero, el artista dijo: “Estoy explorando mi sexualidad, mi yo. Es una historia sobre la mayoría de edad. Mis corazones rotos, ha habido muchos de esos. Es todo, hombre. Es algo con lo que todo el mundo puede vibrar”.

Lil Nas X ya había comentado hace unos meses que Montero tendrá su exitoso sencillo “Montero (Call Me by Your Name)“, y alrededor de 15 a 18 canciones. También, se confirmó que meses después de que se estrene este álbum saldrá una edición especial de lujo.

Crédito foto de portada: Instagram Lil Nas X