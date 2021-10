Lil Nas X se ha convertido en una de las personas más influyentes actualmente, al grado de que ya cuenta con su propio día festivo en Atlanta.

Según se anunció, el Ayuntamiento de Atlanta ha declarado oficialmente el 20 de octubre como el Lil Nas X Day. Los funcionarios presentaron el honor el pasado miércoles por la noche en The Gathering Spot, en donde el también estuvo presente en compañía de fans, amigos y residentes de la ciudad.

Durante el evento, el candidato de la alcaldía Antonio Brown le entregó a Lil Nas X la placa de proclamación y compartió un par de palabras sobre el impacto que ha tenido el rapero no sólo en el mundo de la musica, sino también como activista de la comunidad LGBTQ+.

“Ha tenido un impacto considerable en la comunidad LGBTQ al remodelar cómo la sociedad acepta a los artistas LGBTQ dentro de la industria de la música y al empoderar a otros para romper barreras y ser más abiertos, expresivos y personales a través de la música y el arte”, dijo Brown.

“Y Lil Nas X, sólo quiero decir que me inspiras. Me postulo para ser el alcalde de Atlanta. Yo sería el primer alcalde LGBTQ en la historia de la ciudad. Y tú me inspiras, dejándome creer que puedo hacerlo. Así que gracias”, agregó.

En respuesta a ello, el cantante comentó: “Gracias a todos por estar aquí. Esto es increíble… no voy a llorar. Un aplauso para Atlanta. Sé que muchos de ustedes probablemente no sabían que soy de aquí… Soy de la A. Pero, en serio, esto es asombroso. Nunca me imaginé que estaría aquí, cuando hace cuatro años estaba en casa de mi hermana, durmiendo en el suelo”.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.