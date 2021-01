La expo Like Apples and Knives de Esfenia Velez y Michael Siporin llega a Seattle.

Soil Gallery presenta Like Apples and Knives expo conformada por pintura, dibujo, collage, impresiones y video que explora narrativas desde la autobiografía y lo abstracto. Estefania Velez y Michael Siporin se conocieron en 2017 en New York trabajando juntos en el estudio de Emily Mason en ese momento descubrieron una conexión en sus procesos artísticos que dan como resultado esta expo,

“Michael and Estefania bring visual to the physical and mental responses of daily life marked by a global pandemic”

Puedes visitar Like Apples and Knives en Soil Gallery, Seattle Washington en 112 3rd Ave S Seattle de 11.00 a 16.00 pm info directa en: gallery@soilart.org