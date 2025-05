Lido Pimienta: música clásica, folklore latino y dembow en un álbum espléndido

Músico, director de orquesta y compositor, Carlos Chávez (1899-1978) expuso: “La música es un lenguaje universal, pero cada cultura le imprime su propia huella“; se trata de una frase que encaja a la perfección a propósito de La belleza, un álbum en el que Lido Pimienta emprendió la atrevida y rigurosa aventura de combinar música clásica con el folklore actual latinoamericano.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Radicada en Canadá desde hace tiempo, ahora se trasladó a Colombia -su tierra natal- para trabajar y grabar, junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín, 9 composiciones que fueron desarrolladas en compañía del canadiense Owen Pallett, quien fuera miembro de Arcade Fire y en solitario se hace llamar Final Fantasy.

Con una brillante y laureada trayectoria, Lido Pimienta había logrado mezclar la vanguardia electrónica con el acervo popular colombiano, pero ahora demuestra que puede asumir retos mayúsculos y salir avante con una calificación sobresaliente… el resultado de La Belleza bien que requeriría de una gira internacional.

La aventura comienza con “Overturn (Obertura de la Luz Eterna)”, que incorpora una voz etérea, que se basa en una antigua composición llamada Lux Aeterna y que ya deja entrever que recurrirá a lo largo del disco a los Cantos gregorianos, que lucen a plenitud en “Ahora” –una pieza crucial para un entrega marcada por lo conceptual-.

Lido Pimienta vertió una reflexión muy interesante a propósito del origen del proyecto: “Si independientemente del estilo o género musical que haga, el resultado siempre quedará relegado al pasillo de la música del mundo —en las tiendas, en el algoritmo—, ¿por qué no crear algo que nadie esperaría jamás de una mujer caribeña?, ¿Por qué no hacer un álbum que desafíe por completo esas categorías? ¿Y si hiciera un disco enteramente orquestal?“.

La Belleza prosigue con “Quiero que me beses”, que ofrece un juego muy interesante entre la solista y el coro, en lo que es una evocación amorosa no condicionada por los sexos: “Ámame desde dentro, dame más recuerdos/ Quiero que me agarres fuerte, Tan Fuerte/ Quiero que me agarres, quiero que me quieras”.

El mundo conoció al álbum a través de “Mango, íntimamente ligada a la cultura popular, pero ahora podrá calar los alcances de esta mixtura a través de “El dembow del tiempo”, que consigue unir universos musicales que parecían enormemente distantes… casi que por vez primera un pariente cercano al reguetón se cruza con la música clásica.

Una vez más es importante recurrir a la claridad mental de Lido Pimienta para dimensionar lo que ha conseguido: “Hice un álbum magnífico inspirado en la belleza de ser indígena y negro, en la alegría de hincarle el diente a un mango maduro, en el amor no correspondido, en la ceremonia y la ascendencia, en la vida y la muerte, en la transición del alma y en dejar ir todo aquello que nos hace sentir que una piedra ha reemplazado nuestro corazón”.

En la construcción de La Belleza también participaron otros miembros destacados: Leo Marulanda, dirigiendo a la orquesta; Kristen Moss Theriault en el arpa y Brandon Valdivia aportando unas nutridas percusiones afrocaribeñas.

Al final, estoy seguro que será una obra que será más valorada mientras más tiempo pase, además de una prueba irrefutable del inmenso talento de Lido Pimienta… por lo que me apoyo, de nuevo, en Carlos Chávez a propósito de la obra que nos ocupa: “Debemos mirar con orgullo nuestra historia y nuestras tradiciones, pero también debemos mirar al futuro con esperanza“.

